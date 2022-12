Was ich am Donnerstag in Dülmen wissen muss

In den Geschäften werden Geschenke um- und Gutscheine eingetauscht. Das Haus der Klaviere erweitert und die Kreisliga B2 zieht Halbzeit-Bilanz.

Dülmen von oben. So sieht es aus 100 Metern von der Borkener Straße in Richtung Wildpark aus.

Das müssen Sie wissen:

Wunschlos glücklich sind die Dülmener nach dem Fest noch nicht. Zur Freude des Einzelhandels, bei dem in diesen Tagen einiges los ist. Geschenke werden umgetauscht, Gutscheine eingelöst. Gefragt bei Spielwaren Greiving sind jetzt Spiele.

Das Haus der Klaviere in Hiddingsel plant einen rund 130 bis 140 Quadratmeter großen Anbau. Geschäftsführer Gernot Gottschling will mit einer zusätzlichen PV-Anlage auch in der Übergangszeit und im Winter Strom für die bereits bestellte Wärmepumpe produzieren. Das ist der nächste Schritt der Nachhaltigkeit.

Schaut man auf die Hinrunden-Statistik der Kreisliga B2, dann ist die SG Coesfeld II in fast allen Kategorien vorne. So, wie es sich für einen Herbstmeister mit acht Punkten Vorsprung gehört. Die Dülmener Teams tauchen in der Statistik aber auch auf.

Termine:

Dülmener Winter: 10 bis 19.40 Uhr Eislaufen für alle, Marktplatz.

Wetter:

Am Morgen ist es überwiegend dicht bewölkt bei Werten von 10 Grad. Im weiteren Tagesverlauf ist der Himmel bedeckt, die Sonne ist nicht zu sehen bei bis zu 10 Grad.

Verkehr:

Sperrung in der Overbergstraße wegen Kanalarbeiten.