Was ich am Donnerstag in Dülmen wissen muss

Polizist Enno Adam geht in den Ruhestand, die Kindergartenkinder des Antonius-Kindergartens waren fleißig und eine Expansion von Hommel Pharma siedelt sich in Dülmen an: Das müssen Sie heute wissen.

Das müssen Sie wissen:

Die Kinder des Merfelder St.-Antonius-Kindergartens haben fleißig für die Lichterfahrt der Landwirte gewerkelt. Passend zur Weihnachtszeit schmücken Rentier und Schlitten den Anhänger. Und dieser wird sich an einer ganz besonderen Stelle des Korsos einreihen.

Wenn Polizist Enno Adam Donnerstag in den Ruhestand geht, blickt er auf eine bewegte Karriere bei der Polizei zurück. Der Bezirksbeamte für Buldern, Hiddingsel und den Dülmener Osten hat in seinem Leben in vielen Bereichen bei der Polizei gearbeitet.

Aus seiner Verärgerung über den Automatenaufbruch beim US-Candyshop macht Marcel Wiechmann keinen Hehl. Einstellen will er das Angebot deshalb nicht. Im Gegenteil. Samstag kann wieder bei ihm eingekauft werden. Mehr dazu lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Donnerstag oder im E-Paper.

Wer in diesen Tagen den großen Kundenparkplatz am Quellberg ansteuert, könnte neugierig werden. Was entsteht zwischen dem Supermarkt und dem Möbelgeschäft? Bei der 1400 Quadratmeter großen Halle handelt es sich um eine Expansion von Hommel Pharma, ein „Experte für Logistik im Gesundheitssektor“.

Von O bis O, also von Ostern bis Oktober (oder Oktober bis Ostern) lautet die Faustregel für die Sommer- beziehungsweise Winterreifen beim Auto. In einigen Dülmener Werkstätten machten in letzter Zeit aber auch einige „Spätentschlossene“ Termine.

Im Außenbereich von St. Viktor ist nun die vertraute Glockendarstellung wieder zu sehen. Jedoch in leicht abgewandelter Form.

Sebastian Schulz, bislang Topakteur des ehemaligen Liga-Konkurrenten VfL Ramsdorf, verstärkt den Tischtennis-Landesligisten Jugend 70 Merfeld. Durch den Neuzugang ändern sich die Saisonziele der Merfelder. Es soll in die Verbandsliga gehen.

Adventskalender Bürgerstiftung:

2640: 1 Gutschein 2 Rad Heger

4224: 1 Gutschein Baby Bang

652: 1 Einkaufsgutschein Bären-Apotheke

4911: 1 Insektenhotel + 1 Nistkasten

2532: 2 Gutscheine Cinema Dülmen

5454: 1 Gutschein Alltag Adé für 2 DIE SAUNA INSEL

701: 1 Gutschein Große Brintrup

920: 1 Dülmener Gutscheinbox Laumann Druck & Verlag

5288: 1 x Lymphmassage Mrs. Sporty Club Dülmen

1662: 1 Gutschein RAINER’S HAIRCUT

1684:1 Gutschein Restaurant Haus Waldfrieden

2974: 1 Gutschein Restaurant Villa am See

100: 1 Gutschein ZAP!

Termine:

Dülmener Winter: 15 bis 19.40 Uhr Eislaufen für alle, 17 Uhr Kläppchenöffnung Dülmener Adventskalender

Wetter:

Der Donnerstag beginnt verbreitet sonnig, allenfalls leicht bewölkt und trocken, dazu 1 bis 2 Grad. Der Südwestwind lebt mäßig und böig auf.

Verkehr:

Sperrung in der Overbergstraße wegen Kanalarbeiten.