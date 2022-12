Was ich am Donnerstag in Dülmen wissen muss

Ein Radweg auf der linken Seite der Hiddingseler Straße stadtauswärts fordern Anlieger schon lange. Jetzt scheint Bewegung in die Angelegenheit zu kommen. Die Eisbahn scheint den erhofften Erfolg zu bringen.

Das müssen Sie wissen:

Kommt jetzt endlich auch ein Radweg auf der linken Seite der Hiddingseler Straße? Nach DZ-Informationen könnte es im Zusammenhang mit der Ansiedlung eines Supermarktes zu einem Bau kommen. Mehr dazu lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Donnerstag oder im E-Paper.

Dülmen-Marketing-Chef Tim Weyer freut sich: Der Dülmener Winter mit der Eisbahn lockt in diesem Jahr besonders viele Menschen in die Innenstadt. Davon profitiert auch der Einzelhandel. Die Rückmeldungen des Handels auf den verkaufsoffenen Sonntag im Advent waren sehr gut, hieß es.

Überraschung bei den Beratungen über den Haushalt der Stadt: Hugo Ruthmann und Siegfried Niggemann stimmten für den Entwurf, also gegen die eigene SPD-Fraktion, die den Haushalt wegen der geplanten Steuererhöhung ablehnt.

Die Zahl von Taschendiebstählen steigt - auch in Dülmen. Um die Menschen für dieses Thema zu sensibilisieren haben Mitarbeiterinnen des Kommissariats Prävention und Opferschutz der Polizei Coesfeld jetzt Graffitis an mehreren Stellen angebracht

Lokalsport

Mit dem Heimspiel gegen Vorwärts Epe verabschieden sich die Bezirksliga-Fußballer der Sportfreunde Merfeld in die Winterpause. Nach dem Sieg beim Spitzenreiter Stadtlohn müssen die Merfelder die letzten Kräfte mobilisieren.

Adventskalender Bürgerstiftung:

Adventskalender Bürgerstiftung: 4493: 1 x E-Bike-Inspektion 4441: 1 Topfpflanze Blumen + Pflanzen Fimpeler 4129: 2 Gutscheine Cinema Dülmen 5271: 1 Gutschein Alltag Adé für 2 DIE SAUNA INSEL 1471: 1 Fotoleinwand 50x70 Foto Erhardt 4786: 1 Gutschein HAMMER Fachmarkt Dülmen 1265: 1 Kochkurs + Umlage Homann koch- und backclub 2155: 1 Dülmener Gutscheinbox junit.Design 360: 1 Gutschein Optic Actuell Bextermöller 1726: 1 Einkaufsgutschein Reiselounge Europa 3982: 1 Gutschein Restaurant Haus Waldfrieden 247: 1 Gutschein Restaurant Villa am See

Termine

Dülmener Winter: 15 bis 19.40 Uhr: Eislaufen für alle, 17 Uhr Kläppchenöffnung Dülmener Adventskalender

Wetter

Den ganzen Tag über fällt zeitweise Regen, stellenweise auch Schneeregen, zwischendurch etwas Sonne bei 2 bis 3 Grad. Schwacher bis mäßiger West bis Südwestwind.

Verkehr

Autofahrer aufgepasst: An der Anschlussstelle Dülmen-Nord ist am Donnerstag kurzfristig die Auffahrt in Richtung Münster gesperrt, und zwar von 9 bis 15 Uhr.

Geschwindigkeitskontrollen der Polizei heute an der Borkenbergestraße

Sperrung in der Overbergstraße wegen Kanalarbeiten.