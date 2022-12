Was ich am Donnerstag in Dülmen wissen muss

Viel zu tun haben aktuell die Bauarbeiter. im Haverland entstehen zwei Wohnhäuser mit jeweils zehn Eigentumswohnungen. In Hausdülmen ist hingegen ein großes Ziel bei der Heubachbrücke erreicht.

Das müssen Sie wissen:

Die Zeit der Umwege ist vorbei: Am Mittwoch wurde die neue Heubach-Brücke an der Sandstraße in Hausdülmen für den Verkehr freigegeben. Freuen dürften sich vor allem die Sportler.

Die Haverlandhöhe macht sich fit für die Zukunft. Aktuell entstehen hier zwei energieeffiziente Wohnhäuser mit jeweils zehn Eigentumswohnungen. „Diese Ausrichtung war mir ganz wichtig“, sagt Hauptinvestor Heinz-Jürgen Buss.

41 Arbeitslose mehr als noch im Vormonat meldet die Arbeitsagentur für den November in Dülmen. Im Vergleich zu den umliegenden Bezirken fällt das November-Plus im Bezirk Dülmen noch gering aus. Frank Thiemann, Leiter der Agentur für Arbeit Coesfeld, sieht hier aber kein alamierendes Zeichen.

Wieder ein Einbruch, wieder ein Kindergarten in Buldern: Unbekannte sind nach Angaben der Polizei nicht nur in die Kita St. Josef, sondern auch in den DRK-Kindergarten eingestiegen.

Es rumort in den Jugendabteilungen der Dülmener Fußball-Clubs. Der Grund: Der Kreis-Jugendausschuss hat die hiesigen Fußball-Vereine unter anderem angewiesen, dass bei den Hallenturnieren der G-Junioren, also der „Minikicker“, nach der neuen Form „Kinderfußball“ gespielt werden muss.

Gewinnnummern Adventskalender:

5081: 1 Gutschein 2 Rad Heger 984: 1 Einkaufsgutschein Bären-Apotheke 3312: 2 Gutscheine Cinema Dülmen 668: 1 Gutschein DIE SAUNA INSEL 5396: 1 Gutschein düb Freizeitbad 683: 1 Dienstleistungsgutschein Friseurteam Ricker 4434: 2 Karten Wildpferdefang 2023 Herzog von Croy’sche Verwaltung 3885: 1 Gutschein MEZZOMAR 80: 1 x Personal Training Mrs. Sporty Club Dülmen 4540: 1 Gutschein Stadt-Parfümerie Pieper 772: 3 x Gratistraining tri-dent® aktiv-Studio 2192: 1 Gutschein Restaurant Villa am See 4049: 1 Gutschein Wein Roth

Termine

Dülmener Winter, 15 bis 18.40 Uhr Eislaufen für alle 17 Uhr Kläppchenöffnung Dülmener Adventskalender, ab 19 Uhr IDU-Krone, ab 20 Uhr WM-Übertragung.

Wetter

Der Tag startet trüb oder neblig, ab und zu fällt etwas Nieselregen, kaum Sonne bei 5 oder 6 Grad. Der Nordostwind weht schwach bis mäßig.

Verkehr

A 43, Dülmen-Nord: Sperrung Abfahrt in Richtung Fahrtrichtung Münster

Sperrung in der Overbergstraße wegen Kanalarbeiten.