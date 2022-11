Was ich am Donnerstag in Dülmen wissen muss

Regina Theopold ist die neue Schulleiterin der AKE-Grundschule, Bernd Homann will einen weiteren Bereich an sein Geschäft angliedern und im Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung gab es hitzige Diskussionen: Das müssen Sie heute wissen.

Das müssen Sie wissen:

Eine lange Übergangszeit an der AKE-Grundschule fand nun ein überraschend schnelles Ende: Regina Theopold ist die neue Schulleiterin. Die 43-jährige Nottulnerin hat sich mit der Schulgemeinde schon vertraut gemacht.

Eine Werkstatt mit zwei Arbeitsplätzen möchte Bernd Homann neben seinem Geschäft schenken-kochen-wohnen einrichten und dem Bereich „Lebensfreude bei Homann“ angliedern. Das Obergeschoss des Stammhauses wird zudem für den Hörakustikermeister und -therapeut Benjamin Krebs umgebaut.

Hitzige Diskussionen inklusive ins Persönliche gehende Wortbeiträge und Sitzungsunterbrechung - die Beratung über den Haushalt der Stadt im Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung war in Teilen recht emotional. Was genau los war, lesen Sie im E-Paper oder in der DZ-Ausgabe von Donnerstag.

Auf der Marktstraße richtung Vorpark kommt ein Leerstand dazu. Neben Langenkämper und Babor ist jetzt auch die Dülmener City-Reinigung geschlossen. Zurückgeblieben ist nur ein Hinweisschild im Schaufenster.

Die Energieversorgung in Deutschland steht vor Herausforderungen. Den Erneuerbaren Energien kommt künftig große Bedeutung zu. Könnte beispielsweise Deutschlands größte schwimmende Photovoltaik-Anlage auf dem Silbersee III bei Hausdülmen die Bevölkerung bei einem Blackout mit Strom versorgen und eine Grundversorgung sicherstellen?

Bernard Freitag, Mister Judoka bei der DJK Dülmen, wird überrascht. Der Dülmener, der sich besonders um die ID-Judoka, die Sportler mit Handicap, verdient gemacht hat, wird mit dem fünften Dan der Schwarzgurtträger ausgezeichnet.

Termine:

20 Uhr, Kabarettabend „Wenn du mich verlässt, komme ich mit“ mit Tina Teubner, Aula des Schulzentrums

Wetter:

Der Tag startet regnerisch und windig, am Nachmittag gibt es kaum Sonne. Bei nachlassendem und auf Süd drehendem Wind wird es abermals recht mild mit 12 bis 13 Grad.

Verkehr:

A 43, Dülmen-Nord: Sperrung Abfahrt in Richtung Fahrtrichtung Münster.

Sperrung in der Overbergstraße wegen Kanalarbeiten.

Die Bärenstiege ist wegen Dacharbeiten gesperrt.