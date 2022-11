Was ich am Donnerstag in Dülmen wissen muss

Engpässe in Apotheken und warmes Wasser in den Hallen

In vielen Apotheken gibt es gerade Lieferengpässe.

Das müssen Sie wissen:

Aktuell gibt es bei den Dülmener Apotheken Probleme bei den Lieferungen. Viele Medikamente sind gar nicht oder nur bedingt bestellbar. Oft müssen Apotheker und Ärzte deshalb auf andere Präparate oder Hersteller ausweichen.

Nicht einen Gedanken müssen die meisten Erwachsenen in der Stadt verschwenden, wie sie Fahrrad fahren. Bei vielen Kindern sieht das anders aus, wie Vertreter vom ADFC beim Fahrradtraining an Grundschulen festgestellt haben. Schülerinnen und Schüler sind oft nicht mehr sicher auf dem Fahrrad unterwegs.

Gute Nachrichten für viele Sporttreibende in Dülmen: Ab sofort gibt es wieder warmes Wasser in den städtischen Turnhallen. Am Mittwoch hat die Verwaltung die neue Regelung verkündet.

Metalldiebe haben jetzt auf der Karthaus zugeschlagen - und zwar an der Kirche St. Jakobus. Leider sei das längst nicht der erste Diebstahl hier, bedauert Markus Bagert vom Kirchenvorstand im DZ-Gespräch.

Am heutigen Donnerstag nominiert Bundestrainer Hansi Flick seinen Kader für die Fußball-Weltmeisterschaft. Wen die Dülmener Trainer dabei mitnehmen würden, verraten sie in der heutigen DZ.

Wetter:

Der Tag beginnt teils sonnig, teils dicht bewölkt, später mehr Sonne bei 14 oder 15 Grad. Der Südwestwind weht schwach bis mäßig mit frischen bis starken Böen.

Verkehr:

A 43, Dülmen-Nord: Sperrung Abfahrt in Richtung Fahrtrichtung Münster

Sperrung in der Overbergstraße wegen Kanalarbeiten.

Die Bärenstiege ist wegen Dacharbeiten gesperrt.