Was ich am Donnerstag in Dülmen wissen muss

Der Dorfladen Merfeld blickt auf ein erfolgreiches Jahr. Im Café Uckelmann gibt es nur noch bis Jahresende Gebäck. Und an mehreren Stellen in Dülmen werden Bäume gepflanzt.

Das müssen Sie wissen:

Katja Redlich aus dem Dorfladen Merfeld kann zufrieden sein. Der Umsatz nahm 2021 um drei Prozent zu, am Ende blieben rund 9500 Euro Gewinn. „Das ist ein gutes Ergebnis“, freute sich Ortsvorsteher und Beiratsmitglied Helmut Temming.

Nur noch bis zum Jahresende können Dülmener Pralinen und Törtchen von Café Uckelmann genießen. Inhaber Iris und Paul Schulze Berning werden sich künftig ganz auf das Geschäft mit dem Uckelmann-Glühwein konzentrieren. Die neue Produktionsstätte im Dernekamp ist bereits in Betrieb genommen.

Am Bahnhof wird‘s grüner: Hier pflanzen Landschaftsgärtner derzeit zahlreiche Bäume. Und noch an einer anderen Stellen soll bald das Grün zurückkehren - nämlich in der Marktstraße.

Beim Dressur- und Springturnier der Turniergemeinschaft Holsterbrink gab es guten Pferdesport zu sehen. Die Veranstalter verzeichneten einen Besucherrekord und sind zufrieden. Einige Wettbewerbe wurden kostümiert geritten.

Termine:

20 Uhr, Talkrunde „Lisa trifft...“ zum Thema Sport, Moderation Lisa Stremlau, Livestream unter www.lokal-at-home.de

20 Uhr, Kabarett mit HG Butzko und seinem Programm „ach ja“, Aula Schulzentrum, Karten an der Abendkasse für 22 Euro

Wetter:

Anfangs sonnig, später zunehmend bewölkt. Einzelne Schauer sind möglich. Die Temperaturen klettern bis auf 22 Grad. Schwach bis mäßiger Wind aus Süd bis Südost.

Verkehr:

A 43, Dülmen-Nord: Sperrung Abfahrt in Richtung Fahrtrichtung Münster

Sperrung in der Overbergstraße zwischen der Stolbergstraße und dem Dalweg.

Die Bärenstiege ist wegen Dacharbeiten gesperrt.