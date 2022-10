Was ich am Donnerstag in Dülmen wissen muss

Merfeld bekommt endlich ein neues Baugebiet, im Dernekamp sorgte ein Blindgänger für Aufregung, und im Rat geht‘s heute ums große Geld: Das müssen Sie am Donnerstag wissen.

Freuen sich über das neue Baugebiet in Merfeld: Ortsvorsteher Helmut Temming (l.) und Bürgermeister Carsten Hövekamp.

Das müssen Sie wissen: Ein lang gehegter Wunsch geht in Erfüllung: Merfeld bekommt ein neues Wohnbaugebiet, und zwar am Kornkamp. Bis dort gebaut werden kann, wird es allerdings noch dauern.

Eine Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist gestern Abend im Dernekamp entschärft worden. Am Nachmittag hatte sich ein entsprechender Verdacht bestätigt, später startete dann die Evakuierung der betroffenen Anwohner. Die Entschärfung selbst lief später ohne Probleme.

In der Ratssitzung heute Abend geht‘s ums große Geld: Bürgermeister Carsten Hövekamp stellt seinen Haushaltsentwurf für 2023 vor. Die öffentliche Sitzung beginnt um 17.15 Uhr im einsA.

Antiquitäten Brock ist in diesem Jahr 100 Jahre alt. Inhaber Franz-Ferdinand Brock hat die Liebe zu (alten) Möbeln von seinem Vater und Großvater geerbt. Nach dem Abitur studierte er zunächst BWL, um dann das Familienunternehmen fortzuführen. Die DZ führte er in die Werkstatt und durch die Ausstellung. Mehr lesen Sie auf der heutigen Seite "Wirtschaft in Dülmen".

Die Mieter der Lüffe-Stiftung in Dülmen habe neue Ansprechpartner: Nach 35 Jahren in der Geschäftsführung wurde nun das Ehepaar Göntgens verabschiedet. Mieter können sich künftig an die Heilig-Geist-Stiftung wenden.

Die Lesung mit Autorin Petra Fietzek, die eigentlich am heutigen Donnerstag, 20. Oktober, um 19 Uhr in der Christuskirche stattfinden sollte, muss krankheitsbedingt ausfallen.

Die DJK Adler Buldern hat am Mittwochabend Moral bewiesen und sich durch ein spätes 2:2 nach einem 0:2-Rückstand noch einen Punkt im Nachholspiel beim starken SuS Olfen erkämpft.

Sportergebnisse:

SuS Olfen - Adler Buldern 2:2 (1:0)

Wetter:

Nach freundlichem Start werden die Wolken dichter und zum Mittag kommt zeitweiliger Regen auf, 15 bis 17 Grad. Der Wind weht mäßig aus südlichen Richtungen.

Verkehr:

A 43, Dülmen-Nord: Sperrung Abfahrt in Richtung Fahrtrichtung Münster

Sperrung in der Overbergstraße zwischen der Stolbergstraße und dem Dalweg.

Die Bärenstiege ist wegen Dacharbeiten gesperrt.

Die Bahnunterführung am Haverlandweg ist im Zuge der laufenden Umbauarbeiten zur Fahrradstraße gesperrt.