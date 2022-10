Was ich am Donnerstag in Dülmen wissen muss

Kinder des Familienzentrums St.-Anna-Kita testeten die neuen Spielgeräte auf dem Marktplatz, Mehdi Talgouz hat am 1. August seine Ausbildung bei Finiglas begonnen und der Wolf ist in Dülmen und Umgebung längst kein Fremder mehr: Das müssen Sie heute wissen.

Das müssen Sie wissen:

Es sind keine Allerweltspielgeräte. So viel steht fest. Aber sind sie auch gut? Das wollte die Redaktion der Dülmener Zeitung wissen. Es geht um die vier neuen und ungewöhnlichen Spielgeräte, die im Zuge der Umgestaltung des Marktplatzes drekt gegenüber der DZ-Geschäftsstelle an der Marktstraße installiert worden sind. Wie viel Vergnügen bereiten sie den jungen Dülmern? Das lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Donnerstag oder im E-Paper.

Auf dem Nachhauseweg stoppte am Dienstagabend ein Wagen neben zwei radelnden Kindern. und rollte dann parallel zu den Radfahrern weiter. „Die zwei haben die Kinder nicht angesprochen, nur gelacht“, beschreibt die Polizei-Pressestelle die Situation. weiter ermitteln wird sie allerdings nicht. Die Begründung: „Es handelt sich nicht um eine Straftat.“

Mehdi Talgouz hat zum 1. August seine Ausbildung bei Finiglas begonnen. Und die ist keine Ausbildung wie jede andere. Angesichts der wenigen Betriebe, die Glasbearbeitung wie bei Finiglas betreiben, gibt es bundesweit so etwa nur zwei Berufsschulen. Was Talgouz zu seiner Ausbildung zu sagen hat, lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Donnerstag oder im E-Paper.

Der Wolf ist in Dülmen und Umgebung längst kein Fremder mehr. Das weiß auch Klaus Dahms als Wolfsberater des Kreises. Im DZ-Interview erzählt er über seine Arbeit und seine Beobachtungen in Dülmen.

Auf Einladung des Quartiersbüros des Caritasverbandes führt das Musiktheater Lupe aus Osnabrück das Theaterstück „Wolle & Gack“ am Mittwoch, 16. November, 15 Uhr im Forum Alte Sparkasse auf. Das Theaterstück mit Musik ist für Familien mit Kindern ab vier Jahren gedacht.

Unterschiedliche Gefühlslagen gibt es nach den jüngsten Nachholspielen. Während Adler Buldern II weiter auf den ersten Punktgewinn in der Kreisliga B warten muss, ist Vorwärts Hiddingsel wieder Tabellenführer der Kreisliga C2.

Wetter:

Viele Wolken, gelegentlich fällt Regen. Dazwischen immer wieder trockene Phasen. 12 bis 15 Grad, der Süd- bis Südwestwind weht schwach bis mäßig mit einzelnen Böen.

Verkehr:

A 43, Dülmen-Nord: Sperrung Abfahrt in Richtung Fahrtrichtung Münster.

Sperrung in der Overbergstraße zwischen der Stolbergstraße und dem Dalweg.

Sperrungen rund um den Haverlandweg aufgrund von Bauarbeiten für die Fahrradstraße.

Die Bärenstiege ist wegen Dacharbeiten gesperrt.