Was ich am Donnerstag in Dülmen wissen muss

Der junge Fotograf Jan Wesselmann wird bei einem landesweiten Gestaltungswettbewerb ausgezeichnet. Die Feuerwehr bekommt zwei Fahrzeuge offiziell übergeben. Und Adler Buldern feiert den ersten Sieg in der Volleyball-Landesliga.

Das müssen Sie wissen:

Als sein Name fiel, war die Freude bei Jan Wesselmann groß. Der junge Fotograf aus Dülmen ist für seine ungewöhnlichen Fotoaufnahmen bei einem landesweiten Gestaltungswettbewerb ausgezeichnet worden. Seine Fotomotive dürften dabei jedem bekannt vorkommen. Was genau die Idee hinter seinen Arbeiten ist, verrät er in der heutigen Ausgabe im DZ-Interview.

Im Einsatz waren der Rüstwagen und die Drehleiter schon. Nun wurden die beiden neuen Fahrzeuge offiziell an die Feuerwehr Dülmen übergeben. Insgesamt hat die Stadt rund 1,4 Millionen Euro für die beiden Neuzugänge ausgegeben.

Es ist ein langer Weg zurück zur Normalität, die hinter dem Salon Headline liegt. Nach einem Großbrand im April musste das Geschäft von Jessica Weber für elf Wochen schließen. Mittlerweile ist fast alles saniert - und in den nächsten ein bis zwei Wochen soll endlich auf eine neue Heizung kommen.

Die Landesliga-Volleyballerinnen der DJK Adler Buldern beweisen Nervenstärke. Der Aufsteiger bezwang Verbandsliga-Absteiger SuS Olfen in eigener Halle mit 3:1 und durfte somit in der neuen Liga den ersten Sieg einfahren und feiern.

Termine:

18 Uhr, Vernissage Ausstellung „group exhibition - junge Kunst in Dülmen“, einsA

Wetter:

Zunächst teils wolkig, teils sonnig, vereinzelt Schauer, ab dem Mittag klart es auf bei 13 bis 15 Grad. Der Südwestwind kommt lediglich schwach daher.

Verkehr:

Ab heute ist die Bärenstiege wegen Dacharbeiten gesperrt, und zwar für zwei Monate, bis voraussichtlich zum 25. November.

A 43, Dülmen-Nord: Sperrung Abfahrt in Richtung Fahrtrichtung Münster

Sperrung in der Overbergstraße zwischen der Stolbergstraße und dem Dalweg.

Ausfall der Ampel Lüdinghauser Straße/Bischof-Kaiser-Straße wegen Umrüstungsarbeiten.