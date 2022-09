Was ich am Donnerstag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Jetzt steht der Standort fest: Die Wohncontainer für Geflüchtete aus der Ukraine werden auf den Parkflächen am Hüttendyk aufgestellt. Diese sind ab Montag gesperrt. Die Container sollen Platz bieten für bis zu 90 Personen.

Geplant war die Freigabe des ersten Abschnitts der B 67 für Jahresende. Dieser Termin wird sich jedoch um einige Monate nach hinten verschieben, kündigte jetzt Straßen.NRW an. Laut einer Sprecherin gibt es dafür eine ganze Reihe von Gründen.

Der Unfall? War vor ziemlich genau zwei Jahren. Der Prozess gegen den Fahrer? Lässt weiter auf sich warten. Zuletzt musste der Gerichtstermin abgesagt werden, weil der junge Mann in Karlsruhe in U-Haft sitzt - und nicht nach NRW verlegt werden konnte. Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Ausgabe.

Von großer Herzlichkeit und großem Dank geprägt war am Mittwochmittag ein Empfang, der sich schnell zu einem intensiven Austausch über die große Not vieler Menschen in Indien und das Engagement der Ordensgemeinschaft „Society of the Helpers of Mary“ entwickelte.

Unter dem Carport von Anna Lindenroth stapeln sich jeden Dienstag Kisten mit Lebensmitteln. Ob Obst, Gemüse, Süßkram oder Tee. Denn bei der Dülmenerin am Ostdamm ist eine Anlaufstelle der Aktion „Obst verbindet“, bei der es um die Verwendung von Lebensmitteln mit Schönheitsfehlern geht.

In Torlaune zeigten sich die Fußball-Juniorinnen der TSG Dülmen. Besonders torhungrig waren die U11 und die U13, die gegen den SC Reken (U11) und Adler Buldern zweistellige Siege einfuhren. Auch die B-Juniorinnen waren erfolgreich.

Termine:

Kabarett-Abend mit Tobias Mann, 20 Uhr, Aula des Schulzentrum, Tickets für 19 Euro (Abendkasse 22 Euro) an der Infothek der Alten Sparkasse oder online

Wetter:

Anfangs meist wolkenverhangen, am Nachmittag lockert es bei einzelnen Schauer häufiger auf, bei Sonne bis 20 Grad. Mäßiger und etwas böiger West- bis Nordwestwind.

Verkehr:

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.