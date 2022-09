Was ich am Donnerstag in Dülmen wissen muss

Vier Händler in Dülmen bieten Reste-Tüten über die App Too good to go an, der Getriebehersteller Kordel baut ein neues Werk in Olfen und die nette Toilette kommt bald nach Dülmen: Das müssen Sie heute wissen.

Das müssen Sie wissen:

Vier Händler bieten in Dülmen Lebensmittel-Tüten in der App Too good to go an. Gegen kleines Geld können diese ihre Reste so verkaufen, statt sie wegzuwerfen. Und die Dülmener schätzen das Angebot - die Tüten sind oft schnell vergriffen. Wer teilnimmt, lesen Sie in der Donnerstagsausgabe der DZ oder im E-Paper.

Der Getriebehersteller Kordel baut auf einer 15.000 Quadratmeter Fläche in Olfen an der Schlosserstraße. Vor rund drei Jahren hatte die Firma Kordel Antriebstechnik GmbH ein insgesamt rund 49.000 Quadratmeter großes Grundstück in Olfen erworben. Im Jahr 2024 soll die Produktion anlaufen.

Im zweiten Anlauf könnte es zu einer besonderen Erfolgsgeschichte werden. Dülmen schließt sich dem System „Nette Toilette“ an. Und gleich zum Start haben Bürger und Gäste der Stadt viele Anlaufpunkte. Nicht der einzige Unterschied zu anderen Orten.

Im August hat sich die Zahl der arbeitslosen Dülmenerinnen und Dülmener im Vergleich zum August um lediglich eins erhöht: Die Entwicklung in den beiden Bereichen Arbeitslosenversicherung und Grundsicherung verlief allerdings gegensätzlich.

„Stadt der Wildpferde“ - das wird künftig auf den Dülmener Ortschildern als Zusatz stehen. Eine entsprechende Genehmigung gab es jetzt vom NRW-Heimatministerium.

Seit Mai häuften sich die Beschwerden auch bei der Verbraucherzentrale Dülmen: Eine Firma aus der Schweiz überrumpelte pflegebedürftige Senioren telefonisch mit einem Angebot zur Pflegeberatung. Jetzt gibt es gute Nachrichten.

Ab sofort nimmt die Stadt Vorschläge für den Ehrenamtspreis 2022 entgegen. Die Auswahl der Gewinner trifft in diesem Jahr eine zehnköpfige Jury.

Jeweils einen Punkt holten die Sportfreunde Merfeld und der SV Lippramsdorf aus den ersten drei Bezirksliga-Partien. Heute Abend treffen beide Teams aufeinander. Für die TSG Dülmen II gab es gegen Billerbeck eine Heimniederlage.

Wetter:

Nach einem sonnigen Beginn bilden sich allmählich lockere Quellwolken, es bleibt aber trocken bei 23 bis 25 Grad. Der Ostwind weht schwach bis mäßig und leicht böig.

Verkehr:

Vollsperrung der B 474 zwischen Kreuzung K 16 in Leversum bis kurz vor der Einmündung Daldrup.

Vollsperrung der K 11 zwischen der Einmündung K 11/K 12 (Buxtrup) und der Einmündung K 11/K 18 bei Buldern, Anlieger bis Baustelle frei.

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.