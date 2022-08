Was ich am Donnerstag in Dülmen wissen muss

Der Löschzug Dülmen Mitte macht die Stadt auf „untragbare Situationen“ aufmerksam. Die Eisverkäufer in der Innenstadt kämpfen mit steigenden Kosten. Und bei Vorwärts Hiddingsel endeten die Ferienangebote.

Das müssen Sie wissen:

Mehr als 500 Einsätze hat die Freiwillige Feuerwehr Dülmen Jahr für Jahr. Doch seit Monaten ist der Löschzug Mitte selbst in Not. Jetzt hat er mit einem Hilfeschrei auf die „untragbare Situation“ in der Wache aufmerksam gemacht.

Blauer Himmel und strahlender Sonnenschein - das ideale Wetter, um sich bei einem Eis zu erfrischen. Doch die Freude der Eiscafé-Betreiber ist nicht ungetrübt. Denn die steigenden Kosten für Energie- und Lebensmittel machen ihnen das Leben schwer. Die Kunden sollen aber zunächst nicht mehr zahlen müssen.

Gut angenommen wurden die Ferienangebote de SV Vorwärts Hiddingsel. Zum Abschluss gab es ein großes Sportwochenende. Während die Teilnehmerzahlen gut waren, würde sich der Verein über mehr Helfer bei den Veranstaltungen freuen.

Wetter:

Trockenes und sonniges Hochsommerwetter bei meist wolkenlos-blauem Himmel. Es wird heiß mit Werten von 31 Grad. Der Wind weht schwach aus östlicher Richtung.

Verkehr:

Vollsperrung der B 474 zwischen Kreuzung K 16 in Leversum bis kurz vor der Einmündung Daldrup.

Halbseitige Sperrung des Mühlenweges zwischen der Kreuzung Kapellenweg und der Hausnummer 51, mit Baustellenampel.

Vollsperrung der K 11 zwischen der Einmündung K 11/K 12 (Buxtrup) und der Einmündung K 11/K 18 bei Buldern, Anlieger bis Baustelle frei.

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.