Dülmen

„Common Ground“ beendet mit ihrer faszinierenden Akrobatik-Show das Straßentheater des diesjährigen Dülmener Sommers. Die Indiaca-Spielerinnen und Spieler packen ihre Koffer und verabschieden sich bald in Richtung Weltmeisterschaft. Was ich am Donnerstag in Dülmen wissen muss.

Von Jürgen Primus