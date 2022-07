Was ich am Donnerstag in Dülmen wissen muss

Wie die Feuerwehr in der Hitze im Dauereinsatz war, warum beim Dülmener Sommer ein langes Warten zu Ende ging und Bahnfahrer endlich aufatmen dürfen: Das müssen Sie heute wissen.

Bei über 35 Grad sind Einsätze in voller Schutzkleidung für die Feuerwehr eine Herausforderung.

Das müssen Sie wissen:

Es war der heißeste Tag des Jahres - und die Feuerwehr musste in nur vier Stunden fünf Einsätze abarbeiten. Was besonders wichtig war, warum es jetzt einen Kühl-Anhänger für Getränke gibt und ein Eis so guttut, verrät Einsatzleiter John Kuhlmann im Gespräch mit der DZ.

Einen wunderbar entspannten Abend haben die Besucher der Bühnenshow mit den Black Blues Brothers erlebt. Auf die fünfköpfige Formation musste die Stadt Dülmen allerdings viel länger als geplant warten.

Früher Arbeitsbeginn, mehr Pausen, viel trinken: Unternehmen ist es wichtig, dass sich ihre Mitarbeitenden bei hochsommerlichen Temperaturen nicht überfordern. Die DZ hat bei Handwerkern und Dienstleistern nachgefragt, welche Erleichterungen möglich sind und umgesetzt werden.

Gute Nachrichten für alle Bahnfahrer: Der Aufzug am Bahnhof läuft wieder. Am Mittwoch konnten die Reparaturarbeiten abgeschlossen werden.

Die Landesliga-Kicker der TSG Dülmen stehen heute Abend beim COE-Cup im Halbfinale und wollen dabei in Bestbesetzung antreten. Gegner sind die spielstarken Rekener. Das Spiel wird um 19 Uhr im VR-Bank-Sportpark in Coesfeld angepfiffen.

Termine:

16 bis 17 Uhr Vorlese-Aktion im Rahmen des Sommerleseclubs, düb

17.30 bis 18.30 Uhr, Sport im Park: Allover fit mit der DJK Dülmen, Schlosspark

19 Uhr, Klangspuren mit Westcoast-Hannes, Haus Waldfrieden, Einlass ab 18.30 Uhr

Wetter:

Morgens kann es zu Gewittern kommen, die Temperatur liegt bei 18 Grad. Am Mittag regnet es bei Höchstwerten von 21 Grad. Abends kühlt es sich auf 17 bis 19 Grad ab.

Verkehr:

Die Polizei blitzt heute auf der K 44 in Welte. Vollsperrung der B 474 zwischen Kreuzung K 16 in Leversum bis kurz vor der Einmündung Daldrup.

Halbseitige Sperrung des Mühlenweges zwischen der Kreuzung Kapellenweg und der Hausnummer 51, mit Baustellenampel.

Vollsperrung der K 11 zwischen der Einmündung K 11/K 12 (Buxtrup) und der Einmündung K 11/K 18 bei Buldern, Anlieger bis Baustelle frei.

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.