Was ich am Donnerstag in Dülmen wissen muss

Sirenen beim Sommertheater, eine ausgeschaltete Ampel an der Coesfelder Straße, eine Radtour mit besonderem Gepäck und eine Neueröffnung am Bendix-Hotel: Das ist heute wichtig.

Das müssen Sie wissen:

Nachdem er den Sirenen entkommen war, hatte Odysseus einen Ohrwurm - wortwörtlich. Denn wenn sich das N.N. Theater beim Dülmener Sommer einen Klassiker wie die Odyssee vornimmt, darf eine gute Portion Humor dabei nicht fehlen.

STF-Geschäftsführer Stefan Feldmann und Dietmar Brockhaus radeln an die Nordsee. Im Gepäck haben sie die EchtNetz-Boxen der STF Gruppe. Damit erfassen sie den Mobilfunkempfang der Region, die sie durchqueren und ergänzen so die entsprechende Arbeit von Müllfahrzeugen im städtischen Raum. Mehr dazu heute auf der Seite „Wirtschaft in Dülmen“.

Es begann mit einem Rollerfahrer ohne Helm. Am Ende konnte die Polizei zwei gestohlene Roller sicherstellen und zwei Jugendliche wieder an die Einrichtungen übergeben, aus denen sie abgängig waren: Durchaus ungewöhnlich war jetzt ein Polizeieinsatz in Dülmen.

Die Ampel an der Kreuzung Coesfelder Straße/Nordlandwehr ist ab Donnerstag außer Betrieb. Der Kreis nutzt die Ferien für Wartungsarbeiten. Die Arbeiten, die heute um 8 Uhr starten sollen, werden ein bis zwei Tage dauern.

Die gastronomische Szene Dülmens ist um ein Angebot reicher. Freitagabend öffnet das „Wirtshaus im Bendix“ seine Türen. Ein schönes Angebot - auch für die Gäste des Hotels Weberei Bendix im gleichen Gebäude. Das kulinarische Angebot reicht von „bayerischen Schmankerln bis zu mediterranen Köstlichkeiten“.

Die Glocken läuten heute Abend etwas länger: Mit einem gemeinsamen Glockenläuten wollen die fünf katholischen Bistümer in Nordrhein-Westfalen heute an die Opfer der Flutkatastrophe vor einem Jahr erinnern. Zum Gedenken soll in allen Kirchen das abendliche Angelusläuten verlängert werden, so auch in Dülmen.

Dass die Fußballer der Sportfreunde Merfeld zurück in der Staffel 11 der Bezirksliga sind, begrüßt Trainer Josef Ovelhey. Aber in der 18-Staffel werde es vermutlich fünf Absteiger geben. Daher erwartet der Trainer „ein Hauen und Stechen.“

Termine:

Sommerleselcub, 16 bis 17 Uhr, Vorlese-Aktion im Freizeitbad düb

19 bis 20 Uhr, Sport im Park: Yoga mit dem TV Dülmen, Schlosspark

Wetter:

Nach einem bedeckten Start setzt sich bei einigen Quellwolken verbreitet die Sonne durch, dazu 22 bis 24 Grad. Es weht schwacher bis mäßiger Nordwestwind.

Verkehr:

Der Hüttenweg ist wegen der Fahrbahnsanierung teilweise gesperrt.

Vollsperrung der B 474 zwischen Kreuzung K 16 und Kreisverkehr Seppenrade.

Vollsperrung der K 11 zwischen der Einmündung K 11/K 12 (Buxtrup) und der Einmündung K 11/K 18 bei Buldern, Anlieger bis Baustelle frei.

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.