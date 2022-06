Was ich am Donnerstag in Dülmen wissen muss

Die Baustelle in der Innenstadt wird noch länger bleiben, der neue Sommerferienkalender ist veröffentlicht und Dülmen-Marketing will mit dem Dülmen-Gutschein 1 Millionen Umsatz machen: Das müssen Sie heute wissen.

Das müssen Sie wissen:

Die Marktstraße wird später fertiggestellt als geplant. Die Stadt Dülmen rechnet damit, dass die Bauarbeiten erst im Sommer des kommenden Jahres abgeschlossen werden können. Zuletzt war die Verwaltung noch vom ersten Quartal 2023 ausgegangen.

Der Missbrauchsfall in der Gemeinde Heilig Kreuz in den 50er-Jahre (DZ berichtete) ist allem Anschein nach kein Einzelfall gewesen. Ein Dülmener Bürger, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, hat beim Redaktionsbesuch ein erschreckendes Bild von der damaligen Situation gezeichnet. Was er zu erzählen hat, lesen Sie in der Donnerstagsausgabe der DZ oder im E-Paper.

Die Stadt Dülmen hat am Mittwoch den neuen Sommerferienkalender veröffentlicht. Er ist ab sofort auf der städtischen Internetseite abrufbar. Der Sommerferienkalender bietet in diesem Jahr erneut zahlreiche Aktionen und Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche in den Sommerferien, heißt es in einer Ankündigung.

Es war ein harter Weg für Berthold Fliß, um sich die Königswürde beim Schützenfest im Dernekamp zu sichern. Denn im Kugelfang hing ein zäher Vogel. Gemeinsam mit Frank Pielorz und Andreas Scheipers nahm Fliß den Vogel ins Visier. Fast 90 Minuten lang dauerte der Dreikampf um die Königswürde.

Der Dülmen-Gutschein ist gerade in jüngerer Vergangenheit zu einer Erfolgsgeschichte geworden. Umsätze von rund 400.000 im Jahr sind eine stolze Summe. Doch die Verantwortlichen von Dülmen-Marketing wollen mehr. Viel mehr. 1 Million Euro in einem Jahr ist das Ziel.

Heute Abend steht für die A-Liga-Kicker der TSG Dülmen II in Darfeld das wichtige Relegationsspiel gegen den FC Ottenstein an. Top-Torschütze Kevin Engbers fehlt den Blau-Gelben. Der Sieger erhält die Klasse, der Verlierer ist B-Ligist

Wetter:

Vormittags viele Wolken, etwas Sonne und einzelne Schauer, die nachmittags mehr werden, 19 bis 21 Grad. Der Südwest- bis Westwind weht schwach bis mäßig und böig.

Verkehr:

Kirmes: Vollsperrung der Münsterstraße von Nordring/Ostring bis Lüdinghauser Straße, Coesfelder Straße im Bereich Königsplatz und des Nonnenwalls.

Vollsperrung der K 11 zwischen der Einmündung K 11/K 12 (Buxtrup) und der Einmündung K 11/K 18 bei Buldern, Anlieger bis Baustelle frei.

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.