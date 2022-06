Was ich am Donnerstag in Dülmen wissen muss

Wie kommen 9-Euro-Ticket und Tankrabatt in Dülmen an. Das Dipo wird 25 Jahre alt und die Politik diskutiert die Stelle eines Behindertenbeauftragten bei der Stadt. Dies müssen Sie heute in Dülmen wissen.

Das müssen Sie wissen:

Einen richtigen Ansturm gab es am ersten Gültigkeitstag des 9-Euro-Tickets auf die Bahnen nicht. Gut gefüllt waren die Bahnsteige am Dülmener Bahnhof aber trotzdem.

Die Steuererleichterung beim Tanken kommt in Dülmen an. Am Dienstag kostete ein Liter Diesel noch 2,019 Euro oder mehr. Am Mittwochmorgen lag der Preis bei 1,76 Euro. Damit ist er sogar deutlich stärker gesunken als durch die Maßnahme vorgesehen. Doch im Laufe des Tages gab es einige Preissprünge.

Braucht die Stadt Dülmen einen Mitarbeiter, der sich um die Belange von Menschen mit Behinderungen kümmert? Diese Frage beschäftigte den Sozialausschuss. Eine Antwort wurde noch nicht gefunden, das Thema wurde in die nächste Sitzungsstaffel verschoben

In 40 Jahren wechselte der Babykorb tatsächlich schon rund 13 Mal den Standort. Das vier Jahrzehnte lange Bestehen will das Team nun „zuhause“ feiern. Sprich: In den aktuellen Räumlichkeiten an der Borkener Straße

Das Deutsche Institut für Pferde-Osteopathie (Dipo). feiert 25-jähriges Jubiläum und kann auf eine erfolgreiche Entwicklung zurückblicken. Vor einem Vierteljahrhundert engagierte sich etwa noch eine Handvoll Visionäre für die Etablierung einer professionellen, medizinisch fundierten Tiertherapie. Heute sind über 70 freiberufliche Dozenten am Dipo tätig.

Schöne Erfolge sowie zahlreiche Bestleistungen und Podest-Platzierungen feierten die Leichtathleten der TSG Dülmen bei den Münsterlandmeisterschaften im Emsaue-Stadion in Greven. Nele Kasberg konnte sich gleich zwei Titel sichern.

Wetter:

Nach Nebelauflösung kommt die Sonne bei nur dünnen Wolken gut zum Zuge, dazu 20 bis 22 Grad. Der Wind weht schwach aus wechselnder Richtung.

Verkehr:

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.