Was ich am Donnerstag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Am kommenden Dienstag, 17. Mai, wird ein Teil des Alten Ostdamms zeitweise zur Fahrradstraße umgebaut. ADFC Dülmen, Dünami und Friedensfreunde wollen die Stadt Dülmen so dazu bewegen, diesen Teil zur Fahrradstraße umzuwandeln.

Die Firma Finiglas, die der Semco-Gruppe angehört, zieht jetzt Bilanz. Die Entscheidung Finiglas zu übernehmen, fiel Semco anfangs schwer. Der Standort in Dülmen hat sich aber bewährt: Immerhin zählt Finiglas aktuell mehr als 60 Mitarbeiter und rund zehn Millionen Euro Umsatz. Hinzu kommen mehr als 500 erfolgreiche Projekte im In- und Ausland. Mehr dazu lesen Sie in der DZ am Donnerstag oder im E-Paper.

Viele fröhliche und strahlende Gesichter gab es am Mittwoch im Dülmener Altenpflegeheim Haus am Park. Der „Let’s Dance“-Profitänzer Valentin Lusin war zu Gast - sehr zur Freude der beiden sehr rüstigen Senioren Klara Töns (98) und Julius Holzschneider (96). Sie hatten sich mit einem Tanz-Video für den Besuch des Tänzers beworben - und gewonnen.

Am Sonntag ist Landtagswahl. Viele Bürger haben schon per Briefwahl ihre Stimme abgegeben, für alle anderen Wahlberechtigten öffnen am Sonntag die Wahllokale. Auch wenn es dort offiziell keine Maskenpflicht gibt, empfiehlt die Stadt dringend das Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung.

Dülmen ist im Stadtradeln-Fieber: Knapp 83.000 Kilometer haben die Bürgerinnen und Bürger zur Halbzeit bereits gemeinsam „erradelt“. Noch bis zum 21. Mai läuft die Aktion und es können sich auch weiterhin noch Teilnehmende registrieren und ihre gefahrenen Kilometer eintragen.

Gut 500 Besucher zählte Veranstalter DJK Dülmen bei seinem ersten Jazz-Moderndance-Contemporary-Turnier nach langer Corona-Pause. Die Zuschauer honorierten die Darbietungen, wie hier von „Point“, mit viel Applaus und Anfeuerung.

Wetter:

Neben Wolkenfeldern setzt sich häufig die Sonne durch, es bleibt freundlich und trocken bei 20 bis 22 Grad. Der anfangs noch frische Westwind lässt im Tagesverlauf nach.

Verkehr:

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.