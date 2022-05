Was ich am Donnerstag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Fahrradfahren ist in. Entsprechend groß ist das Interesse an Neuerscheinungen, wie die Fahrradmeile beim Abendmarkt gezeigt hat. Auf die steigende Nutzung des Rades haben Stadt und Caritas reagiert und bieten neue Servicestationen an. Mehr lesen Sie Donnerstag in der DZ oder im E-Paper.

Ab heute ist die Ausstellung „Spurensuche_n: Jüdisches Leben im Münsterland“ in der St.-Viktor-Kirche zu sehen. Die Eröffnung ist um 18.30 Uhr. Bis zum 3. Juni können 14 verschiedene Türen, die auf unterschiedlichste Weise von Themen und Geschichten rund um jüdisches Leben im Münsterland erzählen, besichtigt werden.

Mit CoCoDue öffnet ein zweiter Anbieter von Coworking-Räumen. Hier können Arbeitnehmer, die weder im Büro des Arbeitgebers noch Zuhause arbeiten wollen, einen Arbeitsplatz mieten. CoCoDue liegt mitten in der Innenstadt und profitiert deshalb von einem Förderprogramm des Landes gegen Leerstand.

Bei Anti-Rost gab es nun einen Führungswechsel: Die erste Sprecherin Haidy Mohr und ihr Stellvertreter Charly Oldenburg gaben ihre Ämter an Karin Fronemann als neue erste Sprecherin und Karl Motz als Stellvertreter ab. Die beiden neuen Sprecher freuen sich, dass der Betrieb langsam wieder Fahrt aufnimmt. Denn in den Hochphasen der Pandemie musste die Gruppe teils komplett pausieren.

Eine Geldstrafe in Höhe von 430 Euro plus Verfahrenskosten muss SW Holtwick zahlen. Im Spiel der C-Juniorinnen der TSG Dülmen hatten SW-Zuschauer gepöbelt und an die Bande uriniert. Das Urteil des Sportgerichts wurde akzeptiert.

Wetter:

Zunächst ist es überwiegend trocken. Am Nachmittag zeigen sich neben sonnigen Phasen häufiger Quellwolken, es bleibt trocken. 18 bis 20 Grad. Schwacher Wind aus West.

Verkehr:

A 43: Die Anschlussstelle Lavesum ist in der Nacht auf Freitag von 19 bis 6 Uhr gesperrt.

Heute blitzt der Kreis Coesfeld auf der Fröbelstraße und L 551.

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt. Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.