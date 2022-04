Was ich am Donnerstag in Dülmen wissen muss

In Buldern ereignete sich ein tragisches familiäres Tötungsdelikt, In diesem Jahr gibt es einen Wildpferdefang und der erste Abendmarkt war gut besucht: Das müssen Sie heute wissen.

In Buldern ist es am Dienstagabend zu einem „familiären Tötungsdelikt“ gekommen.

In Buldern ist es am Dienstagabend zu einem „familiären Tötungsdelikt“ gekommen: Ein 40 Jahre alter Mann hat nach Angaben der Staatsanwaltschaft zuerst seinen Vater, dann sich selbst erschossen. Alle weiteren Informationen gibt es in der Donnerstagsausgabe der DZ oder im E-Paper.

Ja, auch in den Pandemie-Jahren 2020 und 2021 hat es einen Wildpferdefang gegeben - nur wurden die einjährigen Hengste unter Ausschluss des Publikums aus der Herde herausgeholt. Doch jetzt geht es zurück in die Arena - sollte sich an der Corona-Verordnung in den nächsten Wochen, bis zum Termin am 28. Mai, nichts ändern.

Von Anfang an gut besucht war am Mittwoch der erste Abendmarkt des Jahres auf dem Marktplatz. Griechische oder ungarische Spezialitäten, Waffel und Crêpes sowie Pommes und Burger sorgten dabei für ein breites kulinarisches Angebot.

Günther Schröer hat die Preise in seiner Privatrösterei für einige Kaffeesorten angehoben. Moderat, wie der Röstmeister und Unternehmer betont. Die Gründe sind vielfältig: Sie haben mit dem Klimawandel, mit dem Krieg in der Ukraine, aber auch mit unterbrochenen Liefer- und Transportketten zu tun.

Nach Aussage der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin gehört (baua) Lärm zu den häufigsten Gefährdungen am Arbeitsplatz. Am gestrigen Tag des Lärms haben wir uns auf den Weg durch die Stadt gemacht und mit einer Handy-App die Lautstärke gemessen.

Die SF Merfeld müssen heute Abend im Nachholspiel bei SF Stuckenbusch unter anderem auf Luis Göckener verzichten. Coach Josef Ovelhey hat arge Personalsorgen. Zudem finden drei vorgezogene Kreisliga-Spiele statt.

Wetter:

Heute scheint vielfach die Sonne, dabei bilden sich einige Quellwolken, es bleibt aber trocken bei 17 bis 19 Grad. Der Wind weht schwach aus Nordost bis Nord.

Verkehr:

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.