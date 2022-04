Was ich am Donnerstag in Dülmen wissen muss

Die Schützen hoffen auf ein Fest in 2022, die Beteiligung an den Betriebsratswahlen ist im Münsterland geringer als in den Vorjahren und beim Avd ist eine wichtige Weiche gestellt: Das müssen Sie heute wissen.

Das müssen Sie wissen:

Nach zwei Jahren Pause hoffen die Dülmener Schützenvereine, dass es 2022 wieder eine Schützenfest-Saison geben wird. „Die Stimmung in den Vereinen ist durchweg positiv“, heißt es nach dem Treffen aller Schützenvereins-Vorsitzenden.

Seit dem 1. März finden in ganz Deutschland Betriebsratswahlen statt. Nach Erkenntnissen der Gewerkschaft ist die Wahlbeteiligung im Münsterland geringer als in den Vorjahren. Corona erlaubte kaum Betriebsversammlungen. Zudem hat verstärkte Heimarbeit auch einer Individualisierung Vorschub geleistet.

Der Neubau eines Schulzentrums hat in den vergangenen Wochen Stadt und Kommunalpolitik intensiv beschäftigt. Damit ist ein Neubau für das Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (AvD) etwas in den Hintergrund gerückt. Eine wichtige Weiche ist aber nun gestellt. Den ganzen Artikel lesen Sie in der Donnerstagsausgabe der DZ oder im E-Paper.

Sobald Geflüchtete aus der Ukraine offiziell hier in Deutschland registriert sind, unterliegen Kinder und Jugendliche der Schulpflicht. Neben dem Unterricht in Deutschland beteiligen sich aber viele Geflüchtete auch am Online-Unterricht in der Ukraine. Der Eindruck dabei: Die Kinder möchten das Angebot unbedingt wahrnehmen.

Viel los in der Turnhalle das Katharinenstiftes: Für ID-Judoka stand eine Dan-Prüfung an und zudem wurde die ID-Landes-Kata-Meisterschaft ausgetragen. Carina Niemeyer von der DJK Dülmen konnte sich mit 249 Punkten ganz vorne platzieren.

Wetter:

Heute wechseln sich die Wolken mit etwas Sonnenschein ab. Ganz vereinzelt gibt es auch mal Schauer. Bei bis zu 16 Grad weht der Ost- bis Nordostwind mäßig und stark böig.

Verkehr:

Der Kreuzweg ist zwischen Franz-Hermanns-Weg und Aloysstraße halbseitig gesperrt und nur in Richtung Bahnhof befahr.

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.