Was ich am Donnerstag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Gut Entspannen kann Familie Lill auf dem Campingplatz - diesmal verschlug es sie in die Borkenberge. Nicht fehlen durfte der Laptop: Denn Mutter Melanie muss noch arbeiten. Wenn alle frei haben, gibt es in der Umgebung aber Ausflüge.

Eine neue berufliche Perspektive wollen Dülmener Firmen den aus der Ukraine geflüchteten Menschen eröffnen. Die IDU sowie die Kaufleutevereinigung Viktor hat eine von der Stadt erstellte Liste mit den in der Ukraine ausgeübten Berufen der Geflüchteten bekommen und an die Mitglieder weitergeleitet.

Hauptsache in die Sonne! So scheint an Ostern das Motto vieler Dülmener. Denn auf DZ-Anfrage führten das Reisebüro Meimberg, Schlagheck sowie das Reisebüro Moll vor allem einen Ort als besonders beliebtes Urlaubsziel rund um Ostern an: die Kanaren. Worauf die Dülmener bei ihrer Osterreise noch Wert legen, lesen Sie in der Donnerstagsausgabe der DZ oder im E-Paper.

Nach zwei Jahren Corona-Pause laden die Nieströter Schützen am Sonntag wieder zum großen Osterfeuer in den Wildpark ein. Wer privat ein Osterfeuer anzünden will, der muss sich bei der Stadt anmelden.

Kurz vor dem Saisonfinale beginnt für einige Teams das Zittern: Steigen wir auf oder müssen wir die Liga verlassen? Die TSG Dülmen kann sich angesichts des deutlichen Vorsprungs auf die Meisterschaft und Rückkehr in die Landesliga freuen.

Wetter:

Heute ist es nach Nebelauflösung zunächst freundlich und trocken. Am Nachmittag bilden sich dann häufiger Schauer, 18 und 20 Grad. Schwacher bis mäßiger Westwind.

Verkehr:

Der Kreuzweg ist zwischen Franz-Hermanns-Weg und Aloysstraße halbseitig gesperrt und nur in Richtung Bahnhof befahr.

An der Bahnhofstraße gibt es heute Asphaltarbeiten. Der Straßenabschnitt zwischen August-Schlüter-/Friedrich-Ruin-Straße und Eisenbahnstraße wird ganztägig für den Verkehr gesperrt.

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.