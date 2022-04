Was ich am Donnerstag in Dülmen wissen muss

Die Interessenvertretung Menschen mit Behinderungen wünscht sich daher einen Behindertenbeauftragten, Tipps von Pferdeprofis, eine neue Betrugsmasche und ein schwerer Unfall. Das müssen Sie heute in Dülmen wissen.

Der Alltag ist für Menschen mit Behinderung voller Tücken und Hindernisse - auch in Dülmen. Die Interessenvertretung Menschen mit Behinderungen wünscht sich daher einen Behindertenbeauftragten, der ihrer Stimme mehr Gewicht verleiht und Betroffenen weiterhilft.

Das müssen Sie wissen:

Das Unternehmerpaar des Jahres 2012, Beatrix und Andreas Böckmann, kann sich über viele Glückwünsche zum IDU-Preis freuen. In Bäckerhandwerk setzen sie auf Qualität, in der Kommunikation mit Kunden auf moderne Technik.

Die Interessenvertretung Menschen mit Behinderungen (IV) hat angeregt, einen Behindertenbeauftragten bei der Stadt einzustellen. Auch wenn die IV durch Mitarbeit in politischen Ausschüssen den Bedürfnissen der von ihnen vertretenen Personengruppe Gehör verschafft, kann sie viele Aufgaben nicht wahrnehmen.

Aktuell sind 1134 Dülmenerinnen und Dülmener an Covid-19 erkrankt. Diese Zahl veröffentlichte am Mittwochmorgen das Kreisgesundheitsamt. Unter den an Corona-Erkrankten befinden sich 135 Neu-Infizierte. Im Vergleich zu Dienstag konnten 132 Menschen als genesen bezeichnet werden.

Ein 36-Jähriger ist jetzt in Dülmen Opfer von Betrügern geworden, die sich als Europol-Beamte ausgaben. Die forderten den Mann auf, Google-Play-Prepaid-Karten zu kaufen - was er anfangs auch tat. Die Polizei warnt vor der neuen Betrugsmasche.

Bis Rossmann in der Marktstraße einzieht, wird es noch dauern. Denn aktuell wartet das Unternehmen auf die Baugenehmigung - und erst dann kann der Umbau starten.

Nach einem Unfall mit drei Fahrzeugen war die L 600 in Höhe des Kannebrocks Weg bei Merfeld am Mittwoch lange gesperrt. Zwei Personen wurde leicht verletzt. Zunächst hatte es Hinweise auf einen deutlich schwereren Unfall gegeben

18 Teilnehmer, darunter Lokalmatadorin Jessica Leininger auf Schulpferd Attila, wurden beim zweiten Lehrgang Working Equitation gezählt. Es gab wertvolle Tipps für das Turnier beim RV Dülmen, das am 7./8. Mai stattfinden wird.

Sportergebnis:

SF Merfeld II - VfL Billerbeck II 0:1 (0:1)

Wetter:

Vormittags stellt sich bei Temperaturen bis 10 Grad teils ergiebiger Dauerregen ein. Dazu weht phasenweise starker Südwestwind mit stürmischen Böen.

Verkehr:

Aufgrund einer Hochbaumaßnahme muss der Kreuzweg ab dem heutigen Donnerstag, 7. April, zwischen den Einmündungen Franz-Hermanns-Weg und Aloysstraße für voraussichtlich zwei Wochen halbseitig gesperrt werden. Er ist dann in diesem Bereich in Fahrtrichtung Münsterstraße nicht befahrbar. Eine Umleitung wird über die Pluggendorfer Straße eingerichtet. Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt. Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.