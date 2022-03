Was ich am Donnerstag in Dülmen wissen muss

Heute entscheidet sich die Standort-Frage beim neuen Schulzentrum, das Heilig-Geist-Stift beklagt so viele Corona-Fälle in der Mitarbeiterschaft wie nie, und bei Vorwärts Hiddingsel haben Einbrechet zugeschlagen - oder besser: getreten. Das müssen Sie heute wissen.

Bei der Heilig-Geist-Stiftung fehlen wie bei anderen Pflegeeinrichtungen auch viele Beschäftigte, die in Quarantäne sind.

Das müssen Sie wissen:

Die seit Wochen extrem hohen Inzidenzzahlen im Kreis Coesfeld haben auch bei der Heilig-Geist-Stiftung gravierende Folgen. Der Personalausfall ist teils erheblich - viele Beschäftigte befinden sich in Quarantäne. Eine Folge sind viele Überstunden.

Auch im Hauptausschuss stimmten die Grünen gegen den Standort Berningheide für das neue Schulzentrum. Heute entscheidet der Rat endgültig, wo der Campus entstehen soll. Dabei wird es noch mal spannend. Denn die FDP will die Grundsatzfrage, ob es ein neues Schulzentrum geben soll, vom Bürger entscheiden lassen. Alles Wichtige rund um as Thema lesen Sie auf einer Sonderseite in der DZ von heute.

Klar, die Wildpferde dürfen in der neuen Touristik-Broschüre von Dülmen Marketing nicht fehlen. Aber auf den 65 finden sich auch über einen Besuch im Merfelder Bruch hinaus breit gefächerte Tourismus- und Freizeitangebote.

Jetzt also doch: Der gesamte Tunnel am Bahnhof wird künftig videoüberwacht. Die Stadt konnte sich mit der Bahn einigen - den beiden gehört je ein Abschnitt des Tunnels.

Die Türen zum Clubheim des SV Vorwärts Hiddingsel haben Einbrecher eingetreten. Wido-Chef Klaus Dennstedt ist sauer, weil der Verein auf einem Teil der Kosten sitzen bleibe. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang zur Tat bei DJK Rödder.

Termine:

Ausstellung „The cast Whale Project“, 11 bis 17.30 Uhr (nur außerhalb kirchlicher Zeremonien), Kirche Heilig Kreuz.

Ausstellung „Zerstörung und Kriegsende in Dülmen“, 9 bis 12 Uhr, Alte Sparkasse.

Wetter:

Heute breitet sich kompakte Bewölkung mit Regen oder Schneeregen aus, bei nur noch 3 bis 5 Grad. Der Wind weht teils böig aus östlichen Richtungen.

Verkehr:

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.