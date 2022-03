Was ich am Donnerstag in Dülmen wissen muss

Mitarbeiter in den Werkstätten Karthaus wollen den Menschen in der Ukraine helfen, gleich mehrmals wurde in Dülmener Wohnungen eingebrochen und die steigenden Benzin- und Dieselpreise belasten die Landwirte: Das müssen Sie heute wissen.

Erlöse von Nistkästen gehen an die Ukraine

Die Werkstatt-Mitarbeitenden produzierten in den letzten Tagen etwa 250 Nistkästen.

Das müssen Sie wissen:

Was die steigenden Benzin- und Dieselpreise konkret für einen Dülmener Landwirt bedeuten, rechnet Ortslandwirt Erich Dilkaute (66) im Gespräch mit der DZ vor: Zusatzausgaben von rund 6000 Euro im Jahr. „Man wird mutlos“, spricht der Ortslandwirt mit Jahrzehnte langer Berufserfahrung für seinen Berufsstand. Den gesamten Artikel lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Donnerstag.

Mehrere Einbruchsversuche sowie insgesamt drei erfolgreiche Einbrüche zählt die Polizei am Dienstag in Dülmen. Nachdem die Polizei gestern bereits einen Einbruch für Dienstag meldete, gibt es nun Informationen zu zwei weiteren Vorfällen. Presse sprecherin Britta Venker von der Polizei Kreis Coesfeld weiß, dass Dülmen im Kreisgebiet immer eine der Städte sei, in der die Polizei mehr mit Wohnungseinbrüchen zu kämpfen hat.

Ibrahima Conde kann absolut stolz auf sich und seine Leistung sein. Der 23-Jährige ist der gewerbliche Azubi des Jahres der Semco-Gruppe, die in Europa 21 Standorte hat und in Dülmen als Finiglas bekannt ist. Leicht war sein Weg nicht.

Wie kann man Menschen in der Ukraine helfen? Darüber dachten auch die Mitarbeiter in den Werkstätten Karthaus nach. Es entstand die Idee, Vogelhäuser in größerer Zahl zu produzieren und einen Teil des Erlöses aus dem Verkauf zu spenden.

Wetter:

Heute wird bei reichlich Sonnenschein und bis zu 17 Grad, nach einem frischen Start, der wärmste Tag der Woche. Der Südostwind weht mäßig mit einigen Böen.

Verkehr:

Heute blitzt der Kreis Coesfeld in Börnste und an der L 600.

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.