Was ich am Donnerstag in Dülmen wissen muss

In Rödder plant Remex eine Deponie der Klasse 0. In dem Verfahren muss auch die Stadt Dülmen eine Stellungnahme abgeben, worüber die Politik im März berät.

Das müssen Sie wissen:

Es ist ein Erfolgsprojekt: Das städtische Förderprogramm für Photovoltaikanlagen und Batteriespeicher ist bei den Dülmenern gut angekommen. So gut, dass die Fraktionen von CDU und Grünen jetzt eine Nachbesserung vorschlagen. Ein entsprechender Antrag wird nächste Woche im Umweltausschuss diskutiert.

Die Ausschussvorlage gibt eine Art zähneknirschende Zustimmung zur Deponie in Rödder. An der Größe des Deponie-Hügels nichts geändert und ins Landschaftsbild passt das aus Sicht der Verwaltung immer noch nicht. Aber: Mittlerweile haben sich Remex und Kreis auf einen Vergleich geeinigt. Aus der Deponie der Klasse I ist dabei eine der Klasse 0 geworden, wo Boden und Bauschutt abgelagert werden sollen. Über die Deponie entscheiden muss der Rat am 31. März. Den vollständigen Bericht lesen Sie in der Donnerstagsausgabe der DZ.

Echte Zirkusluft schnappen - das ist allen Dülmener Kindern in den Osterferien möglich. Der Projektcircus Proscho bietet dann sieben unterschiedliche Workshops für die Jungen und Mädchen an. Das Highligt: die eigene Zirkusaufführung im Zelt.

Der Immobilienmarkt in Dülmen ist angespannt, aber in Bewegung, bestätigen Experten. Auch das neue Wohnquartier am Haselbach ist beliebt. Die Wohnbau Westmünsterland verzeichnete viele Anfragen, nicht alle konnten befriedigt werden.

Mit dem Erfolg hatte der Vorstand von Tanzsport Harmonie nicht gerechnet: Der Mittwochs-Discofox-Tanzkursus ist trotz Corona ein Erfolg. Zuletzt waren 30 Paare in der Halle der Marienschule dabei. Daher wird das Projekt fortgeführt.

Wetter:

Heute wird es größtenteils wolkig bei bis zu 10 Grad. Ab dem Mittag zieht schauerartiger Regen auf. Dabei sind Sturmböen um 80 km/h möglich.

Verkehr:

Kanalbauarbeiten am Haverlandweg, die Fahrbahn ist abschnittsweise halbseitig gesperrt.

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.