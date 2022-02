Was ich am Donnerstag in Dülmen wissen muss

Die Schulen bleiben am Donnerstag geschlossen, beim neuen Schulzentrum stehen bald Entscheidungen an, und die Energiegenossenschaft hat bereits erste Projekte im Blick: Das müssen Sie am Donnerstag wissen.

Es wird stürmisch. Daher bleiben die Schulen am Donnerstag in ganz NRW geschlossen.

Das müssen Sie wissen:

Unterricht fällt aus: Aufgrund der Sturmwarnungen bleiben die Schulen in Dülmen, ebenso wie im ganzen Land, am Donnerstag geschlossen. Dementsprechend fällt auch der Schulbusverkehr aus. Daneben appelliert die Landesregierung an Eltern, Kinder möglichst nicht in Kindertagesbetreuungen zu bringen. In Dülmen verzichtet die städtische Musikschule am Donnerstag ebenfalls auf Präsenzunterricht.

Der Kreis Coesfeld warnt: Wälder, Parkanlagen und Friedhöfe sollten während des Sturms gemieden werden. Außerdem sollten lose Gegenstände im Freien, wie Gartengeräte und Mülltonnen gesichert werden. Über die Warn-App NINA und den Deutschen Wetterdienst können aktuelle Warnmeldungen und Sicherheitshinweise abgerufen werden.

Bürger Energie Dülmen eG. So heißt offiziell die Energiegenossenschaft, die sich jetzt in Dülmen gründete. Wie die nächsten Schritte aussehen und was die ersten Projekte sein könnten, das verrät der Vorsitzende Benedikt Wichmann im DZ-Interview in der Ausgabe von Donnerstag.

Die Standort-Suche für das neue Schulzentrum biegt auf die Zielgerade ein. Bereits im Schulausschuss am 16. März und dann letztlich in der Stadtverordnetenversammlung am 31. März soll die Entscheidung fallen. Zufrieden sind beide beteiligten Schulen mit dem zuletzt stattgefundenen digitalen Infoabend.

Die Deutsche Bahn streicht coronabedingt ab Montag, 21. Februar, auf den Linien RE 42 und RB 51, die beide in Dülmen halten, das Fahrplanangebot zusammen. Bis einschließlich Sonntag, 6. März, fährt die RB 51 zwischen Dortmund und Enschede nur noch im Zweistundentakt. Der RE 42 fährt weiterhin im Stundentakt zwischen Münster, Essen und Mönchengladbach. Die zusätzlich halbstündlichen verkehrenden Züge zwischen Münster und Essen fallen jedoch aus.

In eigener Sache: Mit Blick auf die Sturmwarnungen für den heutigen Donnerstag und die nächsten Tage weist die DZ darauf hin, dass es bei der Zustellung der Zeitung zu Beeinträchtigungen kommen kann, besonders im Außenbereich.

Jugend 70 Merfeld profitiert vom Saisonabbruch und der Wertung der Hinrunde durch den WTT-Verband. Denn so sind die Merfelder für die Relegation im Mai und dann hoffentlich mit Spitzenspieler Raphael Schwaag (Foto) qualifiziert.

Wetter:

Am Donnerstag immer wieder kräftige Regen- oder Graupelschauer, vereinzelt von Blitz und Donner begleitet, bis 11 Grad. Starker Westwind mit Sturmböen bis orkanartigen Böen.

Verkehr:

Kanalbauarbeiten am Haverlandweg, die Fahrbahn ist abschnittsweise halbseitig gesperrt.

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.