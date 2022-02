Was ich am Donnerstag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Dülmen bekommt ein neues Schulzentrum - das ist seit einer Grundsatzentscheidung des Rates klar. Noch offen ist das Wo: Mit eingebunden in die Suche sind Schulen und Öffentlichkeit. Am Dienstagabend nun hatte die Stadt Dülmen zu einer digitalen, etwa 45-minütigen Informationsveranstaltung eingeladen.

Wenn es nach den Münchnern gegangen wäre, würde der Wal von Gil Shachar noch länger in der Rotunde der Pinakothek der Moderne verweilen. Aber am 27. Februar endet die Ausstellung „The cast whale projekt“ (übersetzt etwa: Der abgeformte Wal) in München, um nur wenige Tage später, am 5. März, unter dem gleichen Titel in der Kirche Heilig Kreuz eröffnet zu werden.

„Keine Kirche ohne Frauen“ oder „Zeit für Veränderung“ : Mit solchen Plakaten empfing die Gruppe Maria 2.0 am Dienstagabend Bischof Dr. Felix Genn vor der Heilig-Kreuz-Kirche. Hier hatte Genn zuvor, anlässlich des Emmerick-Gedenktages, eine Messe zelebriert. Der Bischof habe den Aktivistinnen gedankt und bat sie für ihn zu beten, damit er die richtigen Entscheidungen treffe.

Wie die Händler, Dienstleister und Gastronomen in der Innenstadt digital aufgestellt sind, hat die Industrie- und Handelskammer (IHK) Nord Westfalen neulich untersucht (DZ berichtete). Über diese Ergebnisse, das weitere Vorgehen sowie die Bedeutung von Digitalpräsenz heute sprach Dülmens Citymanager Christoph Uphaus im Interview mit der DZ. Das komplette Interview lesen Sie in der Donnerstagsausgabe der DZ.

Ab heute läuft die Abstimmung für Marius Cleve. Der Fußballer von Vorwärts Hiddingsel steht mit seinem Treffer beim Amateurtor des Jahres zur Wahl. Sollte er gewinnen, winkt ein Besuch an der Torwand im ZDF-Sportstudio.



Termine:

Heute bei bis zu 8 Grad meist wolkig. Bis Mittags ist es regnerisch, später trocken. Der Südwestwind lebt tagsüber mäßig und böig auf und dreht auf West bis Nordwest.

Wetter:

Verkehr:

Die Polizei blitzt heute in Limbergen auf der K 13.

Kanalbauarbeiten am Haverlandweg, die Fahrbahn ist abschnittsweise halbseitig gesperrt.

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.