Was ich am Donnerstag in Dülmen wissen muss

Bauarbeiten ziehen weiter Richtung Borkener Straße, Kursangebot zu Exerzitien im Alltag steht in den Startlöchern und 2021 gab es eine hohe Zahl an Kirchenaustritten. Das müssen Sie heute wissen.

Bauarbeiten in der Innenstadt, Exerzitien im Alltag und hohe Rate an Kirchenaustritten

Das müssen Sie wissen:

Die Bauarbeiten ziehen weiter in Richtung Borkener Straße: Die Fläche vor dem Löwendenkmal dient nun als Lagerort. Außerdem werden einige Parkplätze vor dem Geschäft „Livingroom“ vorübergehend entfallen müssen.

Das Amtsgericht Dülmen verzeichnete 2021 deutlich mehr Kirchenaustritte als im Vorjahr. Insgesamt gab es so 427 Austritte. Gegenwärtig würden beim Amtsgericht zudem täglich drei bis fünf weitere gemeldet. Grund für steigende Zahlen seien vor allem die neuesten Veröffentlichungen bezüglich der Missbrauchsfälle.

Beleidigung, Bedrohung, gefährliche Körperverletzung und Körperverletzung. Diesen Vorwürfen musste sich am Mittwoch ein 47-jähriger Dülmener vor dem Amtsgericht stellen. Am Ende wurde das Verfahren gegen eine Zahlung von 1000 Euro Schmerzensgeld eingestellt.

Beim Fahrradkauf ist aktuell Geduld gefragt - denn Lieferprobleme machen den Händlern in der Pandemie das Leben schwer. Noch haben viele Dülmener Fahrradhändler, so wie auch Achim Heger, aber reichlich Räder im Bestand.Den Bericht zum Thema lesen Sie in der Donnerstagsausgabe der DZ.

Im stressigen Alltag stellt sich oft vieles hinten an oder geht völlig unter. Wie man es auch im Alltag schafft, geistig zu leben, das geben bald Pastor Edgar Johnen von der Kirchengemeinde Heilig Kreuz und Pastoralreferentin Ursula Benneker-Altebockwinkel von der Kirchengemeinde St. Viktor, in ihrem Kurs „Exerzitien im Alltag“ mit auf den Weg.

Die TSG Dülmen ist in vielen Statistiken der Fußball-Bezirksliga 14 weit vorne. Das belegen die Zahlen und Fakten, die die DZ-Sportredaktion zusammengetragen hat. Auch die SF Merfeld haben sich unter Trainer Ovelhey gut entwickelt.

Wetter:

Anfangs stark bewölkt und zeitweise regnet es. Später sind Auflockerungen möglich. Die Temperaturen steigen auf 6 bis 8 Grad. Der Südwest- bis Westwind weht mäßig.

Verkehr:

Wegen Glasfaser-Arbeiten gibt es Behinderungen auf der Lüdinghauser und Borkener Straße zwischen Figaro und Brokweg.

Kanalbauarbeiten am Haverlandweg, die Fahrbahn ist abschnittsweise halbseitig gesperrt.

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.