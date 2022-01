Was ich am Donnerstag in Dülmen wissen muss

Am Kettbach bei Hausdülmen soll in diesem Jahr eine neue Brücke gebaut werden.

Das müssen Sie wissen:



Diesmal sollen es keine Container mehr sein: Die Stadt Dülmen will die Obdachlosen-Unterkunft am Ostdamm erneuern. Dafür stehen in diesem Jahr 600.000 Euro zur Verfügung.

Böschungspflaster und Fundamente an der Kettbach-Brücke hat die Stadt vor Weihnachten instand gesetzt. Die Arbeiten für den eigentlichen Brücken-Neubau sollen im dritten Quartal starten - zur Freude vor allem von Spaziergängern. Mehr zum Thema lesen Sie in der DZ von Donnerstag.



Lieferengpässe und Fachkräftemangel machen auch den Dülmener Unternehmen zu schaffen, sagt IDU-chef Klaus Göckener im DZ-Interview. Arbeit sei genug da, aber mitunter fehlten die Hände. Mit Dülmen Marketing und der Wirtschaftsförderung der Stadt plant die IDU für April eine Berufsmesse für Schüler. Zu lesen ist das Interview in der heutigen DZ.



Die Strecke des Bürgerbuses weitet sich aus: Ab Montag wird es den zusätzlichen Halt an der Marienschule/Bergfeldstraße geben. Und das ist nicht alles - denn gerade Hausdülmener Fahrgäste dürfen sich freuen.

Die D-Mark ist auch 20 Jahre nach Einführung des Euros weiterhin im Umlauf, auch wenn wir schon jahrzehntelang nicht mehr mit ihr zahlen. Doch viel umgetauscht wird sie aktuell trotzdem nicht mehr, berichten die Dülmener Banken.



Im Januar lag sie bei 3,5 Prozent, im Dezember bei 2,8 Prozent: Die Arbeitslosenquote für den Bereich Dülmen und Nottuln nahm im vergangenen Jahr kontinuierlich ab. Das zeigt die Jahresbilanz.



Christoph Bolle hat in Nottuln eine sportliche Heimat gefunden. Der Dülmener berichtet von seiner Kreisliga-Hinrunde, die auf Platz 1 beendet wurde, der Handball-EM und wie es mit dem Handball-Nachwuchs in Dülmen weitergeht.



Termine:



Dülmener Winter, Eisbahn heute geöffnet von 10 bis 19.40 Uhr.



Wetter:



Heute wartet ein Wechsel aus Sonne und Wolken. Anfangs gibt es teils noch Schauer, später bleibt es trocken. Der Südwestwind weht schwach bis mäßig bei bis zu 5 Grad.



Verkehr:



Vollsperrung Gausepatt zwischen Hausnummer 67 und Koppelweg wegen Kanalarbeiten.



Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.