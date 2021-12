Was ich am Donnerstag in Dülmen wissen muss

Gastronomiebetriebe blicken auf Silvester, Erfolg beim deutschen Orchesterwettbewerb erzielt und Anbau beim Familienzentrum Heilig-Kreuz-Kindergarten steht an. Das müssen Sie heute wissen.

Andreas Knepper (r.) und das Team vom Haus Waldfrieden haben auch am Silvesterabend gut zu tun

Das müssen Sie wissen:

Die Dülmener Restaurants freuen sich am Silvesterabend auf gut besetzte Tische. Viele Stammgäste kämen Jahr für Jahr. Zudem profitieren die Gastronomen von einer Ausnahme bei den Kontaktbeschränkungen in der Corona-Verordnung.

Mit sehr guten Erfolg am deutschen Orchesterwettbewerb teilgenommen: Das hat das PerFlu Orchester Dülmen. Der Wettberweb verlief diesmal, anders als gewohnt, nicht in großer Runde.

Im Familienzentrum Heilig-Kreuz-Kindergarten werden im kommenden Jahr die Anbauarbeiten für eine Mensa sowie einen Personalraum beginnen. Der neue Gebäudeteil wird in Innenhof errichtet und an die bestehende Halle angebaut. Ziel ist, dass der Anbau im Kindergartenjahr 2022/ 2023 fertig ist.

Ob Drive-In Segen oder klassisch von Haus zu Haus aber mit Anmeldung. Für das kommende Jahr mussten die Sternsinger kreativ werden, was die Umsetzung der Segensverteilungen angeht. Wie die verschiedenen Gemeinden in Dülmen nun den Segen geben, lesen Sie in der DZ- Ausgabe von Donnerstag nach.

Zu wenig Papier und stark steigende Papierpreise fordern von Verlagen, aber auch Unternehmen wie dem Druckhaus Dülmen, neu zu disponieren. Das Druckhaus hat mehr Papier bestellt als sonst, um Planungssicherheit für seine Aufträge zu haben. Das heißt aber auch: Man braucht mehr Lagerfläche.

Die Signale aus dem Dülmener Rathaus sind positiv: Erste Gespräche haben stattgefunden, 145.000 Euro sind im Haushalt eingestellt. Im Herbst 2022 könnte die DJK Rödder einen neuen Parkplatz durch die Stadt Dülmen erhalten.

Termine:

Dülmener Winter, Eisbahn geöffnet heute in der Zeit von 10 bis 19.40 Uhr, 2G-Regel und Maskenpflicht.

Wetter:

Heute meist dichte Wolken, gebietsweise fällt Regen. Nachmittags sind Auflockerungen möglich bei milden 13 bis 15 Grad. Mäßiger bis frischer Südwestwind mit starken Böen.

Verkehr:

Die Polizei blitzt heute in Welte auf der B 474.

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt wegen des Umbaus.

Innenstadt-Umbau: Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt.