Was ich am Donnerstag in Dülmen wissen muss

Die Impstelle am Krankenhaus ist eröffnet, Eisstockschießen ist abgesagt und die Dülmener Händler sind relativ zufrieden mit den Weihnachtsgeschäft. Das müssen Sie heute wissen.

Großen Andrang gab es bei der Eröffnung der Impfstelle am Dülmener Krankenhaus

Das müssen Sie wissen:

Zum Auftakt war der Andrang groß: Am Mittwochnachmittag öffnete die neue Impfstelle am Dülmener Krankenhaus. Gleich mehrere Partner haben sich bei der Organisation zusammengetan. Die Terminvergabe ist dabei nur online möglich.

Gar nicht mal unzufrieden sind die Dülmener Händler bisher mit dem Weihnachtsgeschäft. Größter Konkurrent ist dabei das Internet, da etliche Kunden sich, während der Corona-Pandemie, ans Online-Shopping gewöhnt hätten. Eingespielt hätten sich mittlerweile die 2G-Kontrollen. Mehr dazu auf der Seite Wirtschaft in Dülmen.



Corona wirbelt den Terminkalender durcheinander: Die IDU hat jetzt ihr Eisstockschießen abgesagt, und auch der Neujahrsempfang wurde verschoben. Doch es gibt bereits Alternativen.

Millionenspritze aus Berlin: Der Neubau der Turnhalle an der Augustinus-Schule wird vom Bund mit 1,9 Millionen Euro gefördert. Bis die Arbeiten startet, dauert es aber noch ein bisschen.

Zwar gab es für die Wasserfreunde in diesem Jahr kaum Wettkämpfe. Trotzdem hat sich im Verein einiges getan. So wurden neue Trainingskonzepte und -gruppen gebildet. In 2022 soll die Schwimmausbildung weiter gefördert werden.

Adventskalender Bürgerschützen:

1200: 1 Messer „Spartan“ Jagd & Outdoor Hölscher

1000: 1 Gutschein Große Brintrup

1368: 1 Gutschein Holthöwer GmbH

3144: 1 Einkaufsgutschein Bären-Apotheke

4636: 1 Gutschein düb Freizeitbad

3422: 1 Insektenhotel

3509: 1 Einkaufsgutschein HAMMER Fachmarkt

1497: 1 Gutschein Optic Actuell Bextermöller

2762: 1 Hafermastgans Farmers Food GmbH

4721: 1 Weihnachtsbaum Baumschule Reckmann

2075: 2 Kinokarten Cinema Dülmen

Mehr zum Adventskalender-Gewinnspiel unter www.buergerstiftung-duelmen.de.

Termine:

Dülmener Winter, Eisbahn heute von 15 bis 22 Uhr, Weihnachtsmarkt von 15 bis 19 Uhr, es gelten die 2G-Rgel und eine Maskenpflic

Wetter:

Heute vor allem vormittags etwas Sonne, ab Nachmittag leichte Schauer, manchmal auch mit Schnee, bei 3 bis 5 Grad. Dazu weht ein mäßiger und etwas böiger Südwind.

Verkehr:

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt wegen des Umbaus.

Innenstadt-Umbau: Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt.