Was ich am Donnerstag in Dülmen wissen muss

Der Bahnhof-Umbau geht voran, die Karthaus gibt es jetzt in Lebkuchen-Form, und bei der Umgestaltung des Sportplatzes „An den Wiesen“ können die Bürger ab sofort mitentscheiden: Das müssen Sie heute wissen.

Das Anna-Katharinenstift in Lebkuchenform und Fortschritte beim Bahnhofsumbau

Das müssen Sie wissen:

Es läuft eigentlich gut auf der Großbaustelle Bahnhof - nur die neue Rad- und Fußgängerbrücke sorgt für Ärger. Ansonsten sind aber Fahrradparkhaus oder Vorplatz im Zeitplan. Und auch für das Empfangsgebäude sind die Arbeiten gestartet.

Schnell am Geldautomaten der Commerzbank kostenfrei Geld abheben: Für Kunden der Post-, Commerz- und Deutschen Bank ist das nach der Standortaufgabe nicht mehr möglich. Bargeld an der Supermarktkasse sei nur eine kleine Lösung, sagen Verbraucherschützer. Ihr Tipp: Über einen Wechsel nachdenken. Mehr dazu lesen Sie in der DZ von Donnerstag.

Neue Corona-Regeln gelten ab heute: Im Unterricht müssen Schüler wieder eine Maske tragen. Außerdem gilt ab heute eine Allgemeinverfügung des Kreises, wonach etwa beim Sport die Kontaktdaten wieder erfasst werden müssen.

Zum Jubiläumsjahr des Anna-Katharinenstifts gab es jetzt eine ganz besondere Idee: Das Stift wurde in Miniaturform nachgebaut. Und dabei war neben Kreativität vor allem besonders viel Lebkuchen und Zuckerglasur nötig.

Der Sportplatz „An den Wiesen“ soll schöner - und jeder kann Idee dazu beisteuern. Die Stadt Dülmen hat jetzt eine Online-Beteiligung gestartet, die bis zum 23. Dezember läuft.

Adventskalender Bürgerstiftung:

4906: 1 Gutschein Restaurant Haus Waldfrieden

0472: 1 Gutschein DIE SAUNA INSEL

1096: 1 Gutschein düb Freizeitbad

0434: 1 Gutschein Raiffeisen Steverland eG

2695: 1 Gutschein Bürgel Bürobedarf

3912: 1 Ballonfahrt FALC Immobilien Dülmen

3157: 1 Gutschein Bulter GmbH

1845: 1 Hafermastgans Farmers Food GmbH

2308: 1 Dülmen-Gutschein Westphal GmbH

2758: 1 Geschenkkorb Golly’s Spezialitäten

3377: 2 Kinokarten Cinema Dülmen

1978: 1 Gutschein San Remo Dülmen

Mehr zum Adventskalender-Gewinnspiel unter www.buergerstiftung-duelmen.de.

Termine:

Dülmener Winter, Eisbahn heute geöffnet von 15 bis 19.40 Uhr, Weihnachtsmarkt geöffnet von 15 bis 19 Uhr, 2G-Regel und Maskenpflicht.

Wetter:

Vormittags ziehen teils kräftige Schneeregen- und Graupelschauer vorüber, zwischendurch Sonne bei 4 bis 5 Grad. Schwacher bis mäßiger West- bis Nordwestwind.

Verkehr:

Die Polizei blitzt heute in Dülmen auf dem Gemeindeweg 557.

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt wegen des Umbaus.

Innenstadt-Umbau: Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt.