Was ich am Donnerstag in Dülmen wissen muss

Der Dülmener Winter startet. Die Stadtkapelle lädt zum Weihnachtskonzert ein. Und die Pflegeschule berichtet, wie die neue Ausbildung in der Pflege läuft. Dies müssen Sie am Donnerstag in Dülmen wissen.

Das müssen Sie wissen:



Die Stadtkapelle Dülmen lädt am 19. Dezember zum Weihnachtskonzert ein. Die Karten gibt es ab dem 29. November, erstmals auch online über die Homepage zu kaufen. Dann stehen hoffentlich auch die Corona-Bestimmungen für das Konzert fest.



Seit Sommer 2020 werden die Pflegekräfte von morgen generalistisch ausgebildet. Was das bedeutet und wie die Erfahrungen nach rund einem Jahr des neuen Ausbildungskonzeptes sind, darüber hat die Dülmener Zeitung mit Diana Kurilla, Leiterin der Pflegeschule maxQ in Dülmen, gesprochen.



Mit krachenden Aufschlägen und auch sonst sehr guten Ballwechseln haben die Landesliga-Volleyballerinnen des TV Dülmen um Rieke Reckmann (Foto) gegen Ibbenbüren und Aasee III gepunktet und sich auf Platz drei in der Tabelle festgesetzt.



Am Donnerstag kann ab 15 Uhr erstmals die Eisbahn auf dem Marktplatz genutzt werden. Damit startet der Dülmener Winter. Die offizielle Eröffnung erfolgt am Freitag mit dem Sternenumzug, einer Feuershow und Anjas Kids on Ice.



Termine:



Eröffnung der Eisbahn ab 15 Uhr auf dem Marktplatz.



Wetter:



Der Tag beginnt mit Wolken, am Abend kann es regnen. Die Temperaturen liegen bei 9 bis 10 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig mit frischen bis starken Böen.



Verkehr:



Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.

Innenstadt-Umbau: Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt.