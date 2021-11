Was ich am Donnerstag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:



Ein Stern und 71 himmlische Angebote: Die neue Sternen-Edition der Dülmener Geschenkebox geht ab sofort zum Verkauf an den Start. Erworben werden kann die Box bei mehreren Anbietern, unter anderem auch bei der Dülmener Zeitung. Mehr dazu in der aktuellen Ausgabe.



Preissteigerungen und Lieferengpässe haben auch Auswirkungen auf die Spielplatzverbesserungen der Stadt. Viele Maßnahmen können erst 2022 umgesetzt werden. Die Verwaltung schlägt zudem vor, das Budget um 100.000 Euro aufzustocken. Mehr dazu in der DZ-Ausgabe von Donnerstag.



Noch einen Monat, dann will Polster aktuell in Dülmen eröffnen. In der künftigen Niederlassung am Quellberg laufen dafür derzeit die Umbauarbeiten auf Hochtouren.



Es werde Licht in der Dülmener Innenstadt: Aktuell läuft hier das Aufhängen der Weihnachtsbeleuchtung. Auch der Königsplatz soll während des Dülmener Winters hell erstrahlen. Und: Es gibt wieder einen Adventskranz am Lüdinghauser Tor.



Der Nikolaus kommt - und zwar sowohl nach Buldern als auch nach Dülmen. In der Stadt wurde die Feier jetzt aber aufgrund der hohen Corona-Zahlen verlegt, und zwar auf den Schulhof der Hermann-Leeser-Schule. Sowohl in Dülmen als auch Buldern läuft derzeit der Vorverkauf für Nikolaus-Tüten.



Die Zahl der aktiven Corona-Fälle steigt kreisweit weiter an. Dülmen verzeichnete am Mittwoch sechs Genesungen und sechs neue Ansteckungen, somit bleibt die Zahl der aktiven Infektionen stabil.

Mit Zora ist ein neues Pony auf die Anlage des RV Dülmen an der Letterhausstraße gezogen. Am kommenden Wochenende stehen die Stadtmeisterschaften an. Für Schüler der Pestalozzischule fand eine Unterrichtsstunde in der Halle statt.



Wetter:



Heute ist es nach Wolkenauflösung zeitweise sonnig und überall trocken. Die Temperaturen erreichen 10 oder 11 Grad. Der Wind weht schwach aus vorwiegend Süd.



Verkehr:



Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt, Eisenbahnstraße einspurig in Höhe Kreuzweg, Kreuzweg zwischen der Eisenbahnstraße und An der Wette komplett gesperrt.



Innenstadt-Umbau: Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt.