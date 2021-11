Was ich am Donnerstag in Dülmen wissen muss

Der Corona-Inzidenzwert ist unter 50 gerutscht: Und in Dülmen tut sich einiges. Am heutigen Donnerstag beginnen die Figurentheatertage, die Vorbereitungen für den Dülmener Winter laufen auf Hochtouren. Eine Ampel erhält Blinden-Akustik. Das müssen Sie heute in Dülmen wissen.

Am heutigen Donnerstag wird diese Ampel an der Münsterstraße mit Blinden-Akustik ausgestattet und daher ist sie von 9 bis ca. 17 Uhr nicht in Betrieb.

Das müssen Sie wissen:



Auf dem Marktplatz laufen die Aufbauarbeiten für die Rodelhütte - der Dülmener Winter naht. An den Adventssamstagen sowie am verkaufsoffenen Sonntag wird ein kostenloser Bus-Shuttle von den Ortsteilen und Nachbarstädten angeboten



Die Prävention von Erkrankungen wie Diabetes Typ 2 und Herz-Kreislauf-Erkrankungen durch eine nachhaltige Änderung des Lebensstils sind Ziel eines Lebensstilprogramms, das Anfang 2022 als Pilotprojekt in Dülmen stattfinden soll. Praktische Workshops, in denen zum Beispiel Entspannungstechniken vorgestellt werden, oder Kochkurse ergänzen die Seminarabende.



Die Ampel an der Kreuzung Münsterstraße / Bergfeldstraße / Kreuzweg wird am Donnerstag mit einer Blindenakustik ausgestattet. Darauf weist Straßen.NRW hin.



Der Inzidenzwert für den Kreis Coesfeld ist unter 50 gerutscht, für Dülmen werden zwei Corona-Neuinfektionen gemeldet, die Zahl derjenigen, bei den die Krankheit aktiv ist, beträgt weiterhin 30.



Das Aufhaus-Konzept stellte Dr. Hugo Schulze Hobbeling bei der Viktor GmbH vor. Zuvor hatte der Geschäftsführer gemeinsam mit Dülmen-Marketing-Chef Tim Weyer und Ahlert-Inhaber Bernd Dankbar das Aufhaus in Ahaus besucht - ein Kaufhaus ohne Personal, das im Schnitt 1500 Besucher/Woche anzieht.



Am Donnerstag beginnen die Figurentheatertage Dülmen. Trotz einiger Einschränkungen freuen sich alle Akteure auf die Vorstellungen, für die es zum Teil noch wenige Restkarten gibt.

Die A-Liga-Fußballerinnen von GW Hausdülmen feierten gegen Ellewick einen klaren 4:1-Erfolg. Vierfache Torschützin war Inken Testroet. Nach dem zwischenzeitlich 1:2-Anschlusstreffer bekamen die GW-Damen die zweite Luft.



Termine:

14 bis 17 Uhr, Tauschfenster-Aktion am einsA, Ausgabe von ausrangierten Kinderbüchern, Puzzle und Spielen, Fenster neben dem Haupteingang



Wetter:

Heute gibt es dichte Wolken, jedoch fällt zunächst kaum Regen. Am Nachmittag können einzelne Schauer durchziehen, dazu 8 bis 9 Grad. Schwacher West- bis Südwestwind.

Verkehr:



Ab heute ist die Eisenbahnstraße in Höhe An der Wette komplett gesperrt, und zwar für etwa eine Woche.

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt, Eisenbahnstraße einspurig in Höhe Kreuzweg, Kreuzweg zwischen der Eisenbahnstraße und An der Wette komplett gesperrt.

Innenstadt-Umbau: Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt.