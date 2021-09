Was ich am Donnerstag in Dülmen wissen muss

Letztmals in seiner bisherigen Form findet der „Förderpreis für Dülmener Musikschüler“ am Wochenende statt. Ein Roboter entlastet die Menschen bei Huesker und führt monotone und schwere Arbeiten durch. Die TSG Dülmen lädt am Wochenende zum Werfer- und Springer-Meeting ein. Dies müssen Sie heute in Dülmen wissen.

Das müssen Sie wissen:



Eine Ära geht zu Ende: Letztmals in seiner bisherigen Form findet der „Förderpreis für Dülmener Musikschüler“ am Wochenende statt. Ab 2022 stehen dann einige Änderungen an.



Im zweiten Anlauf ist der Leitantrag zum Thema Erneuerbare Energien im Hauptausschuss verabschiedet worden. Der ursprüngliche Antrag von CDU und Grünen war nach dem Umweltausschuss um Punkte der SPD ergänzt worden. Auch die FDP machte Ergänzungen, konnte diese aber zum größten Teil nicht durchsetzen.



An den „neuen Kollegen“ haben sich die Mitarbeiter von Huesker schnell gewöhnt. Der Roboter entlastet die Menschen und führt monotone und schwere Arbeiten durch. Im Interview berichtet Heinz-Georg Richels über den Prototypen.



Erfreuliche Nachrichten von der Corona-Front: Sowohl in Dülmen als auch kreisweit geht die Anzahl der aktiven Fälle zurück, genauso wie die Inzidenz.



Zum zweiten Springer- und Werfermeeting bei der TSG Dülmen lädt die TSG Dülmen am kommenden Samstag. Ab 11 Uhr messen sich zahlreiche Hoch- und Stabhochspringer, Speer-, Diskus- und Ballwerfer sowie Kugelstoßer.



Wetter:



Heute zunächst noch einzelne Schauer, später nur noch lockeren oder dünnen Wolken und etwas Sonne bei 15 bis 16 Grad. Mäßiger bis frischer Südwestwind mit Böen.



Verkehr:



Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt, Eisenbahnstraße einspurig in Höhe Kreuzweg, Kreuzweg zwischen der Eisenbahnstraße und An der Wette komplett gesperrt.

Innenstadt-Umbau: Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt, darunter Marktplatz und Marktstraße.