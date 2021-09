Was ich am Donnerstag in Dülmen wissen muss

Der Hof Wahlkamp in Buldern bietet Bauernhoferlebnispädagogik. Die Brunneskluptur kommt in den Vorpark. Und die Fußballerinnen der SG Hiddingsel/Senden II waren chancenlos. Dies müssen Sie heute in Dülmen wissen.

Bauernhoferlebnispädagogik. Was sich hinter diesem Wortungetüm verbirgt? Ganz einfach: Die Chance, einen Hof und dessen Betrieb hautnah zu erleben. Genau das will ab Oktober der Hof Wahlkamp in Buldern bieten.



Die Brunnenskulptur, die bis vor einigen Jahren auf dem Overbergplatz stand, bekommt einen neuen Platz im Vorpark. Allerdings nicht als Brunnen, sondern als solitäres Kunstwerk. Dies beschloss der Kulturausschuss, wobei die SPD den Beschlussentwurf ablehnte. Sie kritisierte die Verwaltungsvorlage.



44 aktive Corona-Fälle gibt es momentan in Dülmen. So sind sieben neue Infektionen dazu gekommen, während sechs Personen wieder genesen sind.



Ohne Punkte mussten die Fußball-Damen der SG Hiddingsel/Senden II die weite Heimreise von Vorwärts Epe in der Kreisliga A antreten. Das Team um Trainer Klaus Dennstedt unterlag mit 0:4. „Der Sieg der Gastgeberinnen geht in Ordnung.“



Termine:



Heute ab 19 Uhr diskutieren Schüler mit den Bundestagskandidaten, organisiert von der Bürgerstiftung. Eine Liveübertragung gibt es unter



https://youtu.be/_pr7CGb-Dxo

Wetter:



Vormittags überwiegen die Wolken. Am Nachmittag setzt sich die Sonne durch, einzelne Schauer sind möglich. 18 bis 20 Grad. Der Wind weht mäßig aus West bis Nordwest.



Verkehr:



Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt, Eisenbahnstraße einspurig in Höhe Kreuzweg, Kreuzweg zwischen der Eisenbahnstraße und An der Wette komplett gesperrt.

Innenstadt-Umbau: Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt, darunter Marktplatz und Marktstraße.