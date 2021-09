Was ich am Donnerstag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Das Bronzerelief an der Kirchenmauer St. Viktor, das an die Zerstörung der Stadt 1945 erinnert, soll nach Vorstellung der Grünen-Fraktion versetzt werden. Denn Löwendenkmal und Relief beeinträchtigen sich gegenseitig in ihrer Wirkung.



Guido Meuter setzt in seinem Friseursalon Figaro und in seinem Club Barber‘s 66 auf moderne Technik. Er hat in hochwertige Luftreiniger investiert, die die Virenlast auf ein Minimum reduzieren. Vorbildhaft sei das, findet ein Mitarbeiter der Kreishandwerkerschaft. Technik kann uns in der Pandemie helfen, sagt Meuter.



Sieben Corona-Neu-Infektionen meldet das Kreisgesundheitsamt am Mittwoch für Dülmen. Damit klettert auch die Zahl der akut an Covid-19 Erkrankten um sieben auf nun 91. Weitere Gesundungen wurden am Mittwoch nicht vermeldet.



Die TSG Dülmen richtet am Samstag die Leichtathletik-Kreiseinzelmeisterschaften aus. An den Start gehen die Juniorinnen und Junioren der Altersklassen U10, U12, U14 und U16. Auf rund neun Stunden verteilen sich die Wettbewerbe.



Termine:



Bürgerversammlung zur geplanten Edeka-Erweiterung um 17 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses



Wetter:



Anfangs Nebel oder Hochnebelwolken, später setzt sich die Sonne durch. Die Temperaturen steigen auf 20 bis 23 Grad. Der Wind weht dabei schwach aus Ost bis Nordost.



Verkehr:



Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt, Eisenbahnstraße einspurig in Höhe Kreuzweg, Kreuzweg zwischen der Eisenbahnstraße und An der Wette komplett gesperrt.

Innenstadt-Umbau: Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt, darunter Marktplatz und Marktstraße.