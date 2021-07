Was ich am Donnerstag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:



Der Circus Fantastico hat einen neuen Stellplatz gefunden: Er zieht demnächst von Hausdülmen nach Lette. Dort wird er sein Lager auf einem Privatgrundstück an der Aral-Tankstelle aufschlagen. Die Stadt Dülmen zeigte sich von dieser Nachricht sehr erfreut.



Wetterbedingt gab es nur eine, statt zwei Aufführungen des Theatre Fragile beim Sommertheater. Auch wenn das Stück „Ahoi!“ hieß, hatte es weniger mit Wasser zu tun. Vielmehr ging es um Freundschaft und gemeinschaftliches Handeln.



Eine ganze besondere Ehrung gab es in Hiddingsel jetzt für Tim Marquardt. Der hilft im Hintergrund in vielen Bereichen mit, dank ihm ist auch die Homepage hiddingsel.de so erfolgreich. Dafür überreichten Ortsvorsteher und Dorfgemeinschaft jetzt ein Geschenk.



Alfons Schnieder hat mit Marcus und Frederic Voss ein ungewöhnliches Projekt umgesetzt: Das frühere Lagerhaus Bendix wurde zum Hotel garni umgebaut. Für Hotelier Schnieder stand fest: In dem denkmalgeschützten Gebäude mit dem besonderen Zuschnitt der Zimmer kann nur ein digitales Hotel entstehen. Einen ausführlichen Bericht finden Sie auf der lokalen Wirtschaftsseite in der Donnerstagsausgabe.



Nur noch bis Ende des Monats läuft die Dülmen-App. Für das Aus gibt es dabei nach Angaben der Stadt mehrere Gründe. Mit Blick auf die Warnfunktion der App hat sie zudem eine klare Empfehlung - nämlich die Nina-App installieren.



Langsam, aber stetig geht es mit der Kreis-Inzidenz nach oben: Am Mittwoch lag der Wert bei 13,6. Drei Neuinfektionen wurden zudem kreisweit gemeldet.



Die Dülmener Leichtathleten Josefa Schepp (Speerwurf) sowie Silas Zahlten (2000 Meter Hindernis und 3000 Meter flach) reisen als Medaillen-Kandidaten zu den Deutschen U18/U20-Meisterschaften nach Rostock.



Termine:



18.30 Uhr, Sport im Park: „Tabata“ mit dem TV Dülmen, im Schlosspark



Wetter:



Heute scheint zunächst zeitweise die Sonne, später mehr Wolken und einzelne Schauer, dazu 20 bis 22 Grad. Mäßiger bis frischer, in Böen starker Südwestwind.



Verkehr:



Die Polizei blitzt heute auf der L 580 in Leuste.



Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt, darunter Marktplatz und Marktstraße.