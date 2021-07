Was ich am Donnerstag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:



400 Besucher waren am Dienstagabend zum Sommertheater gekommen, um die Absolventen der Artistenschule Berlin zu sehen. Und die enttäuschen das Publikum nicht. Mit Akrobatik auf höchstem Niveau zogen sie das Publikum in ihren Bann.



Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Coesfeld ist leicht gesunken. Eine Person in Lüdinghausen steckte sich neu an.



Der geschäftsführende Gesellschafter Peter Hovenjürgen vom Ferno Modegeschäft wird zum Jahresende die eigenen Einzelhandelsaktivitäten beenden und den Geschäftsbetrieb zum 31. Dezember einstellen. Die Mitarbeiter wurden informiert. Die übrigen Mieter des Ferno-Centers sind nicht betroffen



Ein kleines Stückchen Holland: Das hat das Ehepaar Broekhuijsen vor ihre Herberge in den Dernekamp geholt. Und zwar in Form eines Wassergrabens, der an Grachten aus der Heimat Andries Broekhuijsens erinnert.



Bereits nach 20 Minuten lagen die Sportfreunde Merfeld beim entscheidenen COE-Cup-Gruppenspiel gegen den SC Reken mit 0:3 zurück. Am Ende stand es 1:4, weil nur Sebastian Leska der Ehrentreffer gelang. So schieden die Grün-Gelben aus.



Termine:



Impfmobil, 15 bis 18.30 Uhr am Feuerwehrgerätehaus in Hiddingsel



Sport im Park: „Bewegung mit Schwung“, 18 Uhr im Schlosspark



Wetter:



Der Donnerstag startet verbreitet wolkig. Im Tagesverlauf folgt ein Wechsel aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen erreichen 21 Grad. Schwacher Wind aus Nord.



Verkehr:



Die Polizei blitzt heute auf der K 12 bei Rorup.



Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt, darunter Marktplatz und Marktstraße.