Was ich am Donnerstag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:



Die Münsterstraße wird in den Sommerferien im Bereich Bült/Arkaden nicht wie ursprünglich geplant für vier Wochen voll gesperrt. Aber: Die ganze Maßnahme ist nicht aufgehoben, nur aufgeschoben. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.



Urlaub vor der Haustür war in der Pandemie gefragt. Wie sieht es jetzt aus, da die Dülmener wieder reisen können? Die DZ hat sich bei verschiedenen Anbietern erkundigt. Die Nachfrage bei Dülmen Marketing ist groß, Ferienwohnungen und Wohnmobile sind nachgefragt, der Campingplatz ist ausgebucht.



Nach kurzer Planungs- und Umbauzeit steht den Kunden der VR-Bank Westmünsterland in Hiddingsel wieder ihre moderne und barrierefreie Filiale zur Verfügung. Persönlich und digital vor Ort – unter diesem Credo wurde die Filiale angepasst.



Im vierten Jahr in Folge bietet der städtische Fachbereich Jugend und Familie die beliebte Baustellenaktion in der fünften Ferienwoche, vom 2. bis 6. August, an. Treffpunkt ist der Bolzplatz an der Sendener Straße (neben der Augustinus-Grundschule) an.



Die Vereine müssen die Nachverfolgung der Zuschauer sicherstellen, falls es Corona-Fälle gibt. Viele Clubs nutzen digitale Lösungen, die Papierliste hat aber noch nicht ausgedient. Immer neue Verordnungen erschweren den Vereinen die Arbeit.



Wetter:



Bewölkt, mit Schauerneigung, aber auch sonnigen Abschnitten. Bei längerem Sonnenschein 22 bis 24 Grad. Der Wind weht schwach aus unterschiedlichen Richtungen.



Verkehr:



Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt, darunter Marktplatz und Marktstraße.