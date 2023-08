Was ich am Donnerstag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Sehen, schmecken, riechen, hören und fühlen - die letzte DZ-Sommeraktion in diesem Jahr war etwas für alle Sinne. Obwohl das Wetter nicht mitgespielte, waren die Gäste am Ende begeistert vom Konzept des Biologischen Zentrums in Lüdinghausen.

Der Kinderflohmarkt im Rahmen des Dülmener Sommer fiel dieses Jahr buchstäblich ins Wasser. Immer wieder schreckten Schauer und Wind die Besucher ab. 150 Standtickets waren im Vorfeld ausgegeben worden - aufgebaut wurden etwa die Hälfte an Ständen auf dem Bendix-Gelände.

Noch bedroht das nasse Wetter nicht die Freigabe des ersten Abschnitts der B 67, die für September geplant ist. Allerdings macht der viele Regen mitten im Sommer den Bauteams zu schaffen, die teilweise umplanen müssen.

In der Beratungsstelle Dülmen der Verbraucherzentrale NRW ebben die Beschwerden und Anfragen zu Briefen des Düsseldorfer Telekommunikationsanbieters 1N Telecom GmbH nicht ab. Die Verbraucherschützer haben aber ein paar Tipps.

Mit zwei Siegen in den Gruppenspielen sind die Hausdülmener Frauen 40plus in den sechsten Indiaca-Worldcup in Belgien gestartet. Gegen Japan gab es dann am späten Mittwochabend eine Niederlage. Dennoch stehen die Hausdülmenerinnen im Halbfinale am Freitag (ab 14 Uhr) und treffen dort auf Titelverteidiger Niedergösgen.

Fritz-Walter-Wetter, also lang anhaltender Regen, herrschte am Mittwoch beim Preußen-Camp, der Fußballschule bei Adler Buldern. Doch die insgesamt mehr als 80 Jungen und auch einige Mädchen ließen sich von dem Regen nicht abhalten.

Sportergebnisse:

Indiaca-Worldcup: Vorrunde

GW Hausdülmen Frauen 40 plus - Valle del Vediggio (Schweiz) 2:1 (21:25, 25:22 und 25:19)

GW Hausdülmen Frauen 40plus - STV Niedergösgen (Schweiz) 2:1 (20:25, 25:19 und 25:23)

GW Hausdülmen Frauen 40plus - Spirits (Japan) 1:2 (25:23, 21:25 und 19:25)

Halbfinale am Freitag um 14 Uhr gegen Titelverteidiger Niedergösgen

Termine:

Dialog ohne Worte, Kunstausstellung mit Arbeiten des Bildhauers Hans-Jürgen Vorsatz in der Kirche Heilig Kreuz, täglich geöffnet 8 bis 18 Uhr

18 Uhr, Sport im Park: LaGYM - Dance Feeling, 19 Uhr Bauch, Beine, Po, DJK Rödder, Schlosspark

Wetter:

Heute weiterhin schauerartiger Regen, die Sonne kommt allenfalls sporadisch mal durch, örtlich Gewitter bei 19 bis 21 Grad. Frischer Südwest- bis Westwind mit Böen.

Verkehr:

Die Polizei blitzt heute auf der L 580.

Dülmen-Nord: In Fahrtrichtung Wuppertal ist die Abfahrt gesperrt, ebenso die Auffahrt von der B 474 in Richtung Wuppertal.

Sperrung des Dernekämper Höhenweges wegen Sanierungsarbeiten.