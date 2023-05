Was ich am Dienstag in Dülmen wissen muss

Die Baustellen in der Innenstadt werden noch etwas bleiben. Singer-Songwriter Kamrad kommt nach Dülmen und ein Blick auf die beste Saison der Sportfreunde Merfeld in der Vereinsgeschichte. Dies müssen Sie am Dienstag in Dülmen wissen.

Das müssen Sie wissen:

An die Baustellen in der Innenstadt haben sich die Dülmener notgedrungen fast schon gewöhnt. Ein Ende ist derzeit noch nicht in Sicht. Erst wenn die Poller-Arbeiten in Höhe der Marktstraße abgeschlossen sind, geht es am anderen Ende der Straße weiter.

Immer nur feiern und verrückte Dinge tun, das ist nicht die Sache von Kamrad. Der Singer-Songwriter, der Freitagabend in Dülmen gastiert, kann privat auch mal langweilig sein, wie er im DZ-Interview verrät. Aber am Freitag wird es wild, versichert er: „Unser Live-Set beinhaltet viele neue Songs und sehr viel Party.“

Nur ein Punkt aus drei Spielen, fünf Siege in Serie und seit November ungeschlagen. Vor dem Meisterschaftsfinale der Sportfreunde Merfeld bei Vorwärts Epe blickt die DZ zurück auf die beste Bezirksliga-Saison der Vereinsgeschichte.

Termine:

Wirtschaftsförderungsausschuss, 17.15 Uhr, öffentliche Sitzung im Forum Bendix.

Wetter:

Während der Vormittag teils noch verregnet ist, gestaltet sich der Nachmittag trocken. Dazu gibt es Wolken. Bei bis zu 17 Grad weht der Nordwestwind mäßig.

Verkehr:

Sanierung Dernekämper Höhenweg: Vollsperrung für den Durchgangsverkehr zwischen Südumgehung und Heinrich-Leggewie-Straße. Vollsperrung der Kreisstraße 4 zwischen Senden und Buldern im Kreuzungsbereich der Landstraße 835, Umleitung ist eingerichtet.