Was ich am Dienstag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Die Umbauarbeiten der Overbergstraße zur Fahrradstraße sind in vollem Gange. Allerdings laufen diese nicht ganz so wie geplant. Ein DZ-Leserreporter wunderte sich nun über die Plazierung der Pfosten für die zukünftige Beschilderung. Was dahinter steckt, lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Dienstag oder im E-Paper.

Die Verwaltung schlägt vor, die Elsa-Brändström-Straße erst einmal nicht zur Fahrradstraße umzugestalten. Denn das Stadt- und Verkehrsplanungsbüro Kaulen sieht sie als nicht geeignet für eine Fahrradstraße an. Grund dafür sind Busse.

Lucy Xu und Julius Mergen haben ein inklusives Service designt. Ziel: Möglichst vielen Personen den Umgang mit dem Geschirr und Besteck problemlos ermöglichen - sodass alle am Tisch mit dem gleichen Produkten essen können. Und eine nicht ganz unwichtige Rolle spielte dabei das Anna-Katharinenstift Karthaus.

Ohne Überbelegungen geht es auch im neuen Kindergartenjahr nicht, welches im August beginnt. Für das jetzt laufende Kita-Jahr wurde mit 104 Überbelegungen geplant, im neuen werden es „nur“ 72 sein. Das geht aus der aktuellen Kindergartenbedarfsplanung hervor, die heute Abend in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses beschlossen werden soll.

Dank der zahlreichen Grundschulen in Dülmen, aber auch den Ortsteilen, haben es die Jüngsten in der Regel nicht weit zur Schule. Mit dem Rad sind auch die weiterführenden Schulen (zumindest innerhalb der Dülmener Innenstadt) gut zu erreichen. Doch in einigen Wohngebieten dauert es dann doch etwas länger - das zeigt die interaktive Schulkarte des Statistischen Landesamtes.

Auf Einladung von Ortsvorsteher Hendrik Clodius und der CDU Hiddingsel waren die Klimaschutzexpertinnen der Stadt Dülmen, Carolin Dietrich und Reinhild Kluthe, zur Bürgerversammlung nach Hiddingsel gekommen. Hier stellen sie das in 2022 beschlossene Klimakonzept 2.0 vor.

Bürgermeister Carsten Hövekamp erzielte beim 6. Budenzauber der Karthaus Kicker den ersten Treffer. Die Inklusion stand bei dem Turnier im Vordergrund. Die insgesamt zwölf teilnehmenden Mannschaften hatten viel Spaß.

Wetter:

Den ganzen Tag über bleibt es nasskalt mit Regen und Schneeregen, der zum Abend in Schnee übergehen kann, 2 bis 4 Grad. Bei teils frischem Wind treten starke Böen auf.

Verkehr:

Sanierung Dernekämper Höhenwegen: Vollsperrung für den Durchgangsverkehr zwischen Südumgehung und Heinrich-Leggewie-Straße.