Was ich am Dienstag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Planmäßig vorangeschritten sind die Bauarbeiten an der Augustinus-Schule. Die neuen Ümi-Räume sind bezogen. Die Container für die Übermittagbetreuung stehen jetzt in Hausdülmen. Die Schullandschaft in Dülmen ist in Bewegung.

Die ersten Spaziergänger haben die neue Rohrkamp-Brücke auf der Karthaus am Wochenende bereits genutzt - kurz vor der offiziellen Freigabe. Am Montagvormittag sei der Neubau erfolgreich abgenommen worden, berichtet Stadtsprecher André Siemes.

Einen kurzweiligen Abend erlebte die Schützengemeinschaft in Daldrup bei ihrer Generalversammlung. Zum ersten Mal durften sich auch Frauen in die ausliegenden Anwesenheitslisten eintragen. Bei den Offizierswahlen wurde Carolin Fliß zur ersten Offizierin in der Geschichte des Schützenvereins gewählt.

Zum 1. März übernimmt Isabella Naber die Markt-Apotheke von Barbara Schmitt. Seit 2015 besitzt Naber auch bereits die Sonnen-Apotheke. Auf neue Ansprechpartner müssen sich die Kunden der beiden Apotheken nun aber nicht einstellen.

Seit längerer Zeit gibt es eine gesellschaftliche Diskussion über das Thema Migration und den Umgang zwischen Migrantinnen und Migranten und der Polizei. Diesen Gedanken nimmt das Mehrgenerationenhaus Dülmen auf und veranstaltet mit der Kreispolizeibehörde Coesfeld am Donnerstag, 2. März, 18.30 Uhr im Forum der Alten Sparkasse einen Informations- und Gesprächsabend zu dem Thema „Polizei dein Freund und Helfer - auch für Migranten?“

Gut organisiert war der Kabarettabend des Heimatvereins Rorup im Autohaus Wilstake und Growe mit dem Multitalent „La Signora“. La Signora war noch keine zwei Minuten auf der Bühne, da hatte sie das Publikum schon in ihren Bann gezogen. Den gesamten Bericht lesen Sie im E-Paper oder in der DZ-Ausgabe von Dienstag.

Die Stadt Dülmen erlaubt das Parken auf einem 150 Meter langen Randstreifen des Hellwegs. Aufgrund der in der Nähe liegenden Silberseen bestehe in diesem Bereich gerade in den Sommermonaten ein hoher Parkdruck, so die Verwaltung.

Erst bei einem täglichen Besuch könne man laut Werner Lütkenhaus das lebendige Spiel von Licht und Schatten im Kirchenraum kennenlernen. Er begrüßte zusammen mit Pfarrer Peter Nienhaus am Sonntagnachmittag nahezu 200 Gäste in der Kirche Heilig Kreuz. Nicht zum Gottesdienst, sondern zu einer Kunstveranstaltung mit Musik, Lyrik und Tanz.

TT-Landesligist Jugend 70 Merfeld muss sich mit dem Gedanken anfreunden, dass mehr als Tabellenplatz zwei nicht drin ist. Zwar gab es einen 9:6-Erfolg gegen den SuS Stadtlohn. Doch die Schützenhilfe im Kampf um die Meisterschaft blieb aus.

Wetter:

Am Morgen strahlender Sonnenschein bei -2 Grad. Später bilden sich leichte Wolken, die Höchstwerte liegen bei 4 Grad. Abends ist es wolkenlos bei Werten von bis zu 1 Grad.

Verkehr:

Sanierung Dernekämper Höhenwegen: Vollsperrung für den Durchgangsverkehr zwischen Südumgehung und Heinrich-Leggewie-Straße.

Die Polizei blitzt heute auf der K 27.