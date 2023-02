Was ich am Dienstag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Seit diesem Jahr sind viele Restaurants verpflichtet, auch Mehrwegbehälter anzubieten. Doch die DZ-Umfrage zeigt: Die Nachfrage ist bisher gering. Und hinzu kommt, dass längst nicht jeder Betrieb in Dülmen bereits Mehrweg-Behälter besitzt. Den kompletten Bericht lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Dienstag oder im E-Paper.

Ein fröhliches Helau erreichte die DZ und ihre Leser am Rosenmontag aus Aguilas in Spanien. Weltenbummler Iris Feldhaus und HG Werner verbringen dort die Karnevalswoche und erleben Tage im Rausch von Farben, Musik und Lebensfreude. Zum Beleg haben sie Fotos mitgeschickt, die gute Laune pur spiegeln. Was sie nach Aguilas gebracht hat? Ein Artikel in der DZ über den dortigen Dümo-Campingplatz.

Die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge von 25 auf 40 Euro ab kommendem Jahr hat schon zu vielen Diskussionen bei der katholischen Frauengemeinschaft geführt und viele Mitglieder verdrossen. Edith Strotmann bleibt gelassen. Denn für sie und die über 120 Frauen, die Mitglied der Jakob Süsters, der Frauengemeinschaft der Karthaus, sind, bleibt alles beim Alten. Das bedeutet: Die Jahresmitgliedschaft kostet auch im nächsten Jahr zehn Euro.

Das lange Warten hat endlich ein Ende. Nach ziemlich genau fünf Jahren steht an Aschermittwoch, 22. Februar, endlich der Prozess um die Fällung der Allee an der Hülstener Straße an. Um 11 Uhr beginnt die Verhandlung im Saal I des Verwaltungsgerichtes in Münster. Die wichtigsten Fragen und Antworten lesen Sie vorab in der heutigen DZ.

Die Familie von Mehmet Kabukcu, Betreiber des Fast-Food-Restaurants Med Döner, war vom Erdbeben in der Türkei und Syrien persönlich stark betroffen. Am morgigen Dienstag, 21. Februar, gibt es deshalb eine besondere Spendenaktion.

Wasser, ein nicht versiegen wollender Wasserstrom, der sich seinen Weg durch das Gehsteigpflaster auf der Hauptstraße bahnt, hat an Rosenmontag Einsatzkräfte, Stadtwerke und Bauarbeiter alarmiert.

Die Landesliga-Volleyballerinnen der DJK Adler Buldern absolvierten ein straffes Programm - und kassierten zwei Niederlagen beim ATV Haltern (1:3) und gegen die SG Ost-Vest (2:3). Am Ende fehlte dem Team die Kraft.

Termine:

19.30 Uhr, Abschluss Orgel-Triduum, Eintritt frei, Besucher können gerne kostümiert kommen, St.-Pankratius-Kirche Buldern

Wetter:

Heute vielfach grau und teilweise auch neblig-trübe, erst später ein paar Auflockerungen bei 11 bis 12 Grad. Es weht ein nur noch schwacher bis mäßiger Südwestwind.