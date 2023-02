Was ich am Dienstag in Dülmen wissen muss

In den Dülmener Reisebüros ist derzeit einiges zu tun. Im Kolpinghaus gibt es einen neuen Pächter. Und das Tischtennis-Team von Jugend 70 Merfeld ist weiter erfolgreich.

Das müssen Sie wissen:

In den Dülmener Reisebüros ist derzeit einiges zu tun. Nach der Pandemie ist das Fernweh groß. Wer es sich leisten kann, lässt sich die Reise etwas kosten. Fern-, Bildungs- und Flugreisen sind besonders gefragt - genau wie Kreuzfahrten.

Wenn am Karnevalswochenende im Kolpinghaus die „Post abgeht“, dürfte Pächter Michael Brandes nicht in großer Feierlaune sein. Denn Ende des Monats endet der Pachtvertrag des 70-Jährigen. Andreas Scheipers von der Gaststätte An Koppel Steen übernimmt das Kolpinghaus - zunächst für sechs Monate.

Damian Kleinert und Jugend 70 Merfeld hatten einen ersten, echten Härtetest gegen Warendorf erwartet. Doch der heimische TT-Landesligist gewann locker und leicht mit 9:0, weil bei den Gästen drei Stammkräfte fehlten.

Termine:

Fotoshooting zum Valentinstag von 10.30 bis 15 Uhr im einsA.

Wetter:

Am Vormittag lösen sich Nebelfelder auf. Am Nachmittag scheint die Sonne. Die Temperaturen erreichen 11 bis 13 Grad und der Wind weht schwach aus Süd bis Südost.