Was ich am Dienstag in Dülmen wissen muss

In Buldern herrscht noch ein Hauch Weihnachts-Atmosphäre

Elvira Lipp, Vorsitzende des Eine-Welt-Ladens, ist zufrieden. Die Verleihung des Ehrenamtspreises an das Team des Eine-Welt-Ladens 2021 hat dessen Arbeit beflügelt. Lipps Wunsch für die Zukunft: mehr Unterstützung für die Faire Stadt.

In NRW bleiben mehrere tausend Lehrerstellen unbesetzt. Dennoch ist an Dülmens weiterführenden Schulen Lehrermangel kein Thema. Die Schulleitungen können mit einem starken Kollegium planen. Dülmen und das Münsterland sind attraktive Arbeitsstätten für Pädagogen, heißt es.

Mittlerweile über zwei Monate ist es her, dass in Buldern der Weihnachtsmarkt stattfand. Allerdings: Auf dem Spiekerplatz sind immer noch die Hütten zu sehen. Zwar nicht mehr verteilt auf der ganzen Fläche, sondern dicht gedrängt auf dem hinteren Teil des Areals stehen. Warum? Das lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Dienstag oder im E-Paper.

Der Kabarettist Heinrich Schulte-Brömmelkamp kam von seinem Bauernhof aus Kattenvenne für eine Einlage in das Hotel van Lendt. Bei der Generalversammlung der Landfrauen Buldern sorgte er für lautes Lachen an allen Tischen. Anstatt der sonst circa 30 Landfrauen waren dieses Mal fast 80 Gäste gekommen, die bei van Lendt zuerst ein Frühstück genossen. Die Landfrauen hatten nämlich extra die kfd, die Landjugend und den landwirtschaftlichen Ortsverein eingeladen.

Im Dülmener Norden stehen Kanalarbeiten an - und die werden bis Ende 2024 laufen. Für die Anwohner hat die Stadt Dülmen allerdings eine gute Nachricht.

Er war ein passionierter Einzelgänger und doch stets auf der Suche nach Liebe und Anerkennung: In ihrem neuen Programm befassen sich Bernd Vogt und Patrik Gremme mit Hermann Hesse. Im März steht nun die Premiere an, der Vorverkauf läuft.

Jugend 70 Merfeld hat die Pflichtaufgabe gegen die DJK TTR Rheine beim 9:2-Erfolg erfüllt. Allerdings warten die Merfelder um Sebastian Schulz vergeblich auf einen Ausrutscher des Landesliga-Spitzenreiters Westfalia Kinderhaus.

Der Tag kann mit Nebel starten. Im Verlauf des Vormittags setzt sich dann aber überall die Sonne durch. Bei bis zu 5 Grad weht schwacher Südostwind.